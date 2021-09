Charleville-Mézières : ils ont bravé l’interdit et animé les nuits du festival de marionnettes

Il est une heure du matin. Les derniers spectacles des festivals in et off de marionnettes de Charleville-Mézières s’achèvent. Le village du festival et son bar, à l’espace Lebon, se vident et ferment leurs portes. Dans les rues semi-désertées, des grappes de festivaliers empruntent tous la même direction.

Un squat artistique en plein air

Un portail rouillé grand ouvert. Un panneau « Terrain privé. Défense d’entrer » à terre. Quelques dizaines de mètres sur un chemin de terre, dans le noir. On perçoit des basses étouffées par une dense végétation. On arrive sur un terrain boisé, en bord de Meuse.

Un groupe électrogène vrombit. Des marionnettistes jouent leur spectacle devant une bâche tendue entre deux arbres. Des dizaines de spectateurs regardent, assis dans l’herbe, puis se lèvent pour danser lorsqu’un DJ prend le relai sous un abri en toile. Nous sommes au « Garage sauvage », un lieu underground, clandestin, monté en-dehors de toute programmation officielle par une troupe de marionnettistes et d’artistes.

Pour la précédente édition du festival, en 2019, ils avaient loué un garage et y avaient aménagé une salle de spectacles sans déclaration et sans l’autorisation du propriétaire. Les policiers passaient régulièrement devant l’entrée. Le lieu était finalement toléré et l'expérience se solda par une simple convocation au commissariat.

En 2021, l’ambiance est toute autre. Le coronavirus et les restrictions sanitaires sont passés par là. Seuls le festival mondial des théâtres de marionnettes géré par l’association des Petits comédiens de chiffon et le festival off pris en charge par la ville de Charleville-Mézières sont autorisés.

Les spectacles de rue des marionnettistes qui viennent se produire en-dehors de toute programmation sont officiellement interdits par la préfecture mais finalement tolérés. Ici, nous sommes au-delà, dans le off du off, un squat artistique qui brave les interdits.

La police est intervenue pour fermer un premier lieu

Les organisateurs parlent d’un "non-lieu". Avant d’investir ce terrain en friche, ils ont tenté de s’installer dans un hangar inoccupé. En moins de 24 heures, la police alertée par le propriétaire viendra les déloger, dans le calme. Nous sommes à quelques jours de l’ouverture du festival. Le cabaret sauvage semble compromis.

"C’est un lieu que l’on découvre et que l’on s’approprie. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde", admet Kirj, l’une des organisatrices. Pour autant, la troupe ne se décourage pas. "On n’a jamais hésité à le faire quand même parce que c’est un lieu qu’on ne retrouve nulle part ailleurs".

Comme en 2019, ce cabaret sauvage a accueillir des spectacles de marionnettes © Radio France - Alexandre Blanc

Ce n’est qu’à partir du lundi 20 septembre que les initiateurs de ces festivités souterraines investissent ce lieu de repli qu’ils animeront tout au long des nuits du festival. Kirj, artiste venue du Québec, accepte de se confier auprès du feu de bois. "Être sur une scène, c’est déjà un risque. Nous sommes une troupe qui connaissons le risque, qui savons le gérer. Le risque est partagé et la pression est distribuée entre tout le monde". Et si les policiers arrivent ? "On sait comment on gère, on sait ce qu’on doit faire, on sait ce qu’on fait ici, ce qu’on a à dire".

Finalement les policiers ne repasseront pas, pour le plus grand bonheur des festivaliers. "On vient chercher avant tout la joie et on veut se défouler un peu", s’impatiente l’un d’eux en arrivant sur place. Un marionnettiste, venu en spectateur renchérit : "_C’est l’esprit de fête, de liberté_. Surtout en cette période. Plus de geste barrière ! On se retrouve tous ! C’est bien de braver tout ça. Il y a un esprit dionysiaque".

"S’il y a un moment où ça fait du sens ce qu’on fait, c’est bien maintenant", conclut Kirj.