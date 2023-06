Charleville-Mézières : la billetterie du festival mondial des marionnettes est ouverte

La billetterie du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières est ouverte, depuis ce jeudi soir à 20h. La 22ème édition du plus grand festival de marionnettes au monde se tiendra du 16 au 24 septembre prochain. Plus de 150 000 spectateurs sont attendus.

La Mario Carte pour des prix réduits

Le Festival fait un effort côté tarifs avec une nouveauté, cette année : "la Mario Carte" ! Elle coûte 19 euros et donne accès à tous les spectacles à 9 euros au lieu de 19. La Mario Carte est ainsi rentabilisée dès le deuxième spectacle. La carte à tarif réduit est à 14 euros, et la carte enfant à 11 pour des billets à 6 euros.

Par ailleurs, sur les 94 spectacles à l'affiche, 18 sont au tarif unique de 6 euros.

Un programme riche

Au programme : 94 spectacles, 446 représentations sur 9 jours dans 28 lieux différents. Les marionnettes s'emparent de la ville avec 86 compagnies dont la moitié viennent de l'étranger. 25 pays des 5 continents sont représentés du Japon au Brésil en passant par le Mali et la Norvège.

Les premières mondiales et les premières françaises représentent le tiers de la programmation. C'est pourquoi le festival attire aussi beaucoup de professionnels : 400 programmateurs viennent y découvrir des spectacles.

La place Ducale accueillera le grand spectacle de clôture le samedi 23 septembre : la déambulation d'un géant de plus de 9 mètres de haut, Tchangara.

Et ça, ce n'est que pour le in. En marge de cette programmation officielle, il faudra aussi compter avec la programmation du festival off en salles et dans les rues, et même un off du off avec les représentations impromptues des artistes de rues.