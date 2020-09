Sur la centaine de candidatures, le jury du deuxième "Grand Prix "Livres Hebdo" des Librairies", présidé par Bernard Pivot a récompensé le café-librairie associatif "Chez Josette" dans la catégorie "service innovant", ce mardi 22 septembre 2020.

Lorsque l'on pense « service innovant », on pense à la start-up nation de Macron, avec des tablettes partout. Alors que nous, on a l'impression qu'ils ont récompensé le service innovant du début du 20ème siècle, c'est-à-dire juste des livres et des rencontres" - Ferdinand, membre-fondateur de "Chez Josette"

Chez qui ?

"Chez Josette", c'est une association qui, en un an, depuis septembre 2019, réunit plus de 1800 adhérents. Ici, pas de chef. Les décisions se prennent collégialement au cours des assemblées générales hebdomadaires.

"Chez Josette", c'est une librairie qui ne propose que des livres d'éditeurs indépendants, "ceux qui prennent des risques", "ceux qui sont en rupture avec la pensée dominante". Environ 2000 titres sur ses rayonnages.

2000 titres d'une centaine de maisons d'édition indépendantes sont disponibles "Chez Josette" - Chez Josette

"Chez Josette", c'est aussi un café qui inscrit la tradition libertaire et anarchiste jusqu'au frigo. Le jus de fruit est local. Le vin biodynamique. Le thé vient de la coopérative Scop-TI, fondée par des anciens ouvriers de Fralib après 3 ans et demi de lutte sociale contre la multinationale Unilever qui voulait fermer l'usine.

Pour nous, le livre, c'est presque un prétexte au fait de se rencontrer, d'échanger des idées, de créer du lien social" - Margaux, membre fondatrice de Chez Josette.

Des livres et du lien social

Dans cet ancien magasin de vêtements du centre-ville piétonnier de Charleville-Mézières, les rencontres sont multiformes. Concerts, rencontres d'auteurs, expos, projections de films... Un match de foot entre deux équipes féminines pour un livre sur le sexisme dans le sport. Une soirée valse pour évoquer l'histoire sociale de la danse.

"Chez Josette" veut casser les barrières culturelles, sociales et financières qui freinent l'accès aux livres d'une partie de la population.

"Chez Josette", on peut venir avec sa propre consommation. On peut s'installer avec son thermos et lire de bout en bout l'un des bouquins proposés à la vente. Les pourboires finissent dans les cagnottes du "café suspendu" ou du "livre suspendu". Un sans-le-sou qui franchirait la porte peut puiser dedans pour s'acheter de quoi boire ou de quoi lire. "La dernière fois, quelqu'un voulait voler un livre, on lui a dit « ben non, tiens, c'est con, ne le vole pas, t'as de l'argent là, c'est fait pour ça", se souvient Ferdinand.

La librairie pratique également le prix libre pour une partie de son stock.On donne ce que l'on veut et on repart avec un bouquin.

"Chez Josette" est un lieu définitivement ouvert et solidaire. La librairie accueille des assemblées de précaires, des ateliers d'entraide pour les démarches administratives. L'équipe à 100 % bénévole lance régulièrement des appels aux dons de vêtements ou d'équipements ménagers pour des familles sinistrées ou expulsées de leur logement. Récemment, l'association a offert des bons d'achat alimentaires à une famille qui proposait d'échanger vêtements et meubles contre de la nourriture sur un site de petites annonces.