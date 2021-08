Charleville-Mézières : le festival Cabaret Vert reviendra en plus grand et plus long en 2022

Au lendemain de la clôture d'un festival Still a-live au format réduit en raison de la crise sanitaire, l'association Flap se tourne vers l'édition 2022 du festival Cabaret vert. L'évènement devrait durer 5 jours au lieu de 4 et le site va s'étendre.