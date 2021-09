Charleville-Mézières : le Grand Marionnettiste a 30 ans

Chaque jour depuis trente ans, entre 10h et 21h, à l’heure pile, le rideau s’ouvre sur une façade de l’angle de la place Winston-Churchill de Charleville-Mézières. Le grand marionnettiste, un automate de 10 mètres de haut, raconte en 12 saynètes la légende des Quatre Fils Aymon. Le monument, inauguré le 21 septembre 1991, fête son trentième anniversaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un impressionnant mécanisme que l’on peut apercevoir à l’intérieur du musée de l’Ardenne change les tableaux disposés sur un tapis roulant. Au total, une cinquantaine de petits pantins articulés donnent vie à la légende.

Un travail colossal

Jacques Monestier, le créateur de cette horloge, a aujourd’hui 82 ans. Ce travail colossal l’aura occupé jour et nuit pendant deux années entières.

Jacques Monestier, créateur du Grand Marionnettiste : "c'était une folie d'artiste" Copier

Vers 1986, à l’issue d‘une table ronde sur le mécénat, Jacques Félix, fondateur du Festival mondial des Théâtres de marionnettes, interpelle Jacques Monestier : "Le trentième anniversaire du festival approche, on a un bâtiment, j’ai pensé à une horloge monumentale". "Pendant deux ans, je suis resté sans donner de réponse", confesse l'artiste. "Un jour, Jacques Félix me téléphone et me dit « le festival de la marionnette commence demain ». J’ai trouvé l’idée et j’ai fait une petite maquette dans la nuit ».

La légende des Quatre Fils Aymon, un hasard

Cette première maquette est exposée pendant le festival. Puis une seconde, plus grande, à taille humaine. Lors de la soirée de présentation du projet au théâtre de Charleville-Mézières, une personne dans le public demande : "un Grand marionnettiste, d’accord. Mais que va-t-il présenter comme spectacle ?".

On visite le grand Marionnettiste avec Claire Lignereux, animatrice du Patrimoine à la ville de Charleville-Mézières Copier

Le matin-même, Jacques Monestier avait appris que la légende des Quatre Fils Aymon était ardennaise. Il improvise sa réponse : "Ce sera les Quatre Fils Aymon en douze tableaux ! "

"Je n’avais prévu qu’un seul tableau. Ça rajoutait les 12 boîtes, les cinquante marionnettes, le tapis roulant de 3,5 tonnes. C’était une folie d’artiste !", s’amuse Jacques Monestier aujourd’hui.

738 donateurs ont financé le projet

Le projet prend forme sur le papier. Reste à réunir l’argent. Un appel aux dons est lancé. 738 personnes y participent. Des habitants de Charleville-Mézières. 600 000 francs sont ainsi collectés sur les 3 millions de francs nécessaires, soit environ 90 000 euros sur 450 000.

Des entreprises locales donnent également du matériel. Tréfimétaux, installée à Fromelennes, offre deux tonnes de laiton. Le transporteur Puicouyoul met à disposition trois semi-remorques

Deux ans durant, Jacques Monestier fabrique le monumental automate. Dans son jardin de Valmondois, dans le Val-d’Oise, il reconstitue les deux premiers étages du bâtiment carolomacérien, grandeur nature.

De haut en bas et de gauche à droite : Jacques Monestier dans son atelier, le 3ème Régiment du génie participe à l'installation, Jacques Félix lors de l'inauguration du Grand Marionnettiste, les mécènes © Radio France - Alexandre Blanc

L’ensemble de 5 tonnes sera finalement convoyé jusqu’à Charleville-Mézières. Une vingtaine de militaires du 3ème Régiment du génie ont participé à son installation, avec des grues.

Le 21 septembre 1991, c’est la foule des grands jours. 4000 personnes assistent à l'inauguration du grand marionnettiste.

Le seul regret de Jacques Monestier, "que la ville n’ait pas eu de budget pour restaurer l’horloge, et que le marionnettiste tombe régulièrement en panne".