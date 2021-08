La crise sanitaire a obligé les organisateurs du Cabaret vert à se réinventer. C’est donc un festival aux allures nouvelles qui débute ce jeudi 26 août. Les détails pratiques pour profiter au mieux de Still a-live.

Charleville-Mézières : le guide pratique du festival Still a-live

Après une édition du Cabaret vert annulée en 2020, c’est un nouveau format de festival que les organisateurs de l’association Flap proposent à partir de ce jeudi 26 août à Charleville-Mézières. Voici quelques conseils pratiques pour préparer votre venue à « Still a-live ».

Déjà, c’est « Face B » ou c’est « Still a-live » ?

Les deux, mon sanglichon ! "Still a-live", c’est le festival de musiques actuelles qui se tient du 26 août au 29 août. "Face B", c’est l’évènement bien plus large dans lequel il s’inscrit et qui durera jusqu’au 26 septembre avec des spectacles de marionnettes, des projections de films, des conférences, des ateliers jeunes publics, etc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

IAM viendra ?

Oui. L’hospitalisation début août pour Covid de l’un des membres du groupe emblématique de la scène rap française, Akhenaton, a donné quelques sueurs froides aux organisateurs. Mais la venue d’IAM est bel et bien confirmée. Ce sera le samedi 28 août.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En revanche, Arlo Parks et Tinariwen, les deux seuls artistes internationaux à l’affiche, ont annulé leur venue. D’accord, Chilla et Stephan Eicher sont nés en Suisse mais là tu chipotes.

Qui d’autres ?

IAM, donc. Suis un peu ! Stephan Eicher aussi. On te l'a déjà dit ! Et sinon Gaël Faye, Hervé, Pomme, Sébastien Tellier, Benjamin Biolay, Dionysos, Yseult, L’Impératrice, PLK, etc. Tiens, débrouille-toi donc avec ça (t'as même les horaires) :

La programmation de Still a-live - Face B

Leys, Chester Remington et Ian Caulfield sont les régionaux de l’étape. Une seule scène cette année.

Il reste des places ?

Oh que oui ! La jauge est certes réduite : 7000 spectateurs par jour au lieu de 25 000 au Cabaret Vert. Mais sur les 28 000 places, 15 000 étaient écoulées en début de semaine. De la place, il en reste donc ici.

Le pass sanitaire (valide) est obligatoire pour accéder au festival. Le port du masque n'est pas obligatoire pour assister aux concerts.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C’est combien ?

36 euros le jeudi. 36 euros le vendredi. 40 euros le samedi. 21 euros le dimanche. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. Pas de pass pour plusieurs jours cette année.

C’est où ?

Toujours au même endroit. Sur le site de la Macérienne. L’entrée se fait par le square Bayard.

Le festival ne s’étale plus seulement sur la plaine. Il a investi les bâtiments de l’ancienne usine automobile Clément-Bayard, classés monuments historiques. On y trouve les buvettes et les stands de restauration, une exposition d’art contemporain, une boutique… Ça ferme à 20h.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après le festival, ce lieu s’ouvrira encore plus largement et restera ouvert gratuitement pendant tout le mois de septembre et accueillera de nombreuses animations (concerts, projections ciné, ateliers jeunes public, expositions, week-end BD, spectacles de marionnettes…).

Je viens comment ?

Pourquoi pas en train. Tous les jours, après le dernier concert, un train spécial partira de Charleville-Mézières. Direction Reims avec des arrêts à Poix-Terron, Amagne-Lucquy, Rethel et Bazancourt. Départ à 1h45 les jeudi, vendredi et samedi. À 23h le dimanche.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le retour en train coûte un euro. C’est valable pour ces trains spéciaux mais aussi pour tous les autres TER à destination du Grand-Est ou de Paris-Est, à condition d’avoir fait l’aller en train sur le même trajet, de présenter le billet de l’aller et le billet d’entrée au festival.

À quelle heure ça ouvre ?

À 16h les jeudi, vendredi et samedi. À 14h le dimanche.

Je dors où ?

Débrouille-toi. Il n’y a pas de camping cette année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Je mange quoi ?

Comme d’hab. Des produits locaux : croûtes ardennaises, croque-maroilles, barbecue de viandes ardennaises, burgers et crêpes 100 % ardennais. Au stand végétarien, des beignets de légumes, des salades…

Côté boissons, du local aussi. Bières, cidres, champagnes, jus de fruits, limonades…

Je paye comment ?

Nouveauté cette année, ce ne sont pas de Bayards sonnants et trébuchants qui serviront de monnaie sur le festival. On passe au cashless, une carte de paiement que l’on peut recharger en ligne ou au « point banque » du festival. Sur place, on peut aussi échanger ses anciens Bayards.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et si je ne peux pas venir ?

Et bien tu te trouves un vieux poste à galène et tu te branches sur France Bleu Champagne-Ardenne. On sera en direct tous les jours de 16h à 19h. PS : ça marche aussi sur ton smartphone