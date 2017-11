Charlie, 9 ans et déjà deux livres à son actif

A seulement 9 ans, Charlie a déjà écrit deux livres. Élève en CM1, cette petite fille est atteinte d'une maladie photosensible qui l’empêche de supporter la lumière du jour. Elle présente son oeuvre samedi 4 novembre à la salle des fêtes de Lagnes.

Le samedi 4 novembre sort officiellement le nouveau livre de Charlie Robert, une fillette de 9 ans atteinte d'une maladie qui la prive, avec sa sœur, de tout contact avec le soleil."Mais elle à un gros caractère compatible avec la maladie" lance Hélène la maman de Charlie.

Quand Charlie est née, elle n'avait rien jusqu’à ses 5 mois. "Les premières lésions sont apparues sur son visage vers 1 mois et demi" raconte les parents sur le site de l'association qu'ils ont crée. "C'est une maladie unique au monde, avec un principe de précaution égal à celui pour la maladie des "enfants de la lune" . Ça veut dire que nous avons des films anti- UV sur nos voitures, à l'école et à notre domicile. Nous utilisons aussi des cagoules pour sortir en extérieur. C'est une maladie très douloureuse par moment mais Charlie est très courageuse" rajoute la maman.

Le secret de Lola à retrouver le 4 novembre - http://www.la-vie-pour-christie.com/

Courageuse et plein enthousiasme puisque la jeune fille vient de boucler son deuxième ouvrage avec l'aide de sa maman. "ça lui permet une certaine concentration et ça l'aide a s'occuper. Puis c'est vraiment une passion, elle me dit toujours " je veux être écrivaine, c'est un métier que je peux faire de chez moi, adapté à ma maladie". De mon coté, j'essaie de lui rappeler qu'elle n'a que 9 ans."

Cette nouvelle histoire est la suite du premier opus du "Secret de Lola". "Une suite oui mais cette fois ci la maladie de notre fille ne va pas être au cœur de l'histoire, cette fois ci, c'est l'histoire d'une fée" précise Hélène Robert la maman de Charlie.

Une histoire que Charlie présenter ce samedi 4 novembre à la salle des fêtes de Lagnes à partir de 19h.