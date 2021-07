Charlieu candidate au patrimoine mondial de l'Unesco pour son abbaye clunisienne

L'Abbaye de Charlieu est désormais candidate au classement au patrimoine mondial de l'Unesco. Une démarche qui s'inscrit dans un projet plus global puisque la candidature à terme sera celle de "Cluny et des sites clunisiens". En clair, une candidature collective, un peu comme celle des sites Vauban, ou des sites Le Corbusier il y a quelques années. La liste définitive des sites qui seront retenus pour le dossier clunisien n'est pas encore établie. La démarche va durer plusieurs années.

"Dès lors qu'on se lance dans la démarche, on a forcément un rayonnement d'une candidature Unesco, même si on n'est pas sur la liste principale, promet Rémy Rebeyrotte le président de la fédération européenne des sites clunisiens. Par exemple, le château de Bazoches, le château dans lequel Vauban est né et ou il a vécu, n'est pas dans la liste des biens Vauban puisque ce sont des citadelles. Par contre, depuis que Vauban a été mis à l'honneur, il y a eu une multiplication par deux ou par trois du nombre de visiteurs".

Le patrimoine clunisien est composé de monastères, de prieurés, de relais construits au Moyen-Age. La Loire compte 26 sites, Charlieu et Pommiers sont les plus connus mais ce ne sont pas les seuls.