Charlotte, une Orléanaise de 10 ans, est l'une des voix françaises de "Toy story 4" !

Orléans, France

Aujourd'hui sort sur les écrans "Toy Story 4", le quatrième volet des aventures du cow-boy Woody et de Buzz l'éclair, la saga des studios d'animation Pixar-Disney entamée en 1995. Qui dit nouveau film, dit nouveaux personnages, et donc nouvelles voix pour la version française : Jamel Debouzze, Pierre Niney, Angèle... Et parmi ces nouvelles voix, il y a celle de Charlotte, une Orléanaise de 10 ans, élève en CM2 à Orléans. Elle interprète dans le film le personnage d'Harmony.

Sélectionnée parmi 3 175 candidates

Pour Charlotte, cette aventure a en fait commencé en mars dernier. "Une amie m'a informée qu'il y avait un casting organisé pour Toy Story 4, raconte l'Orléanaise. Il fallait envoyer une petite vidéo dans lequel on lisait quelques textes, je l'ai envoyée le tout dernier jour ! Je ne pensais pas gagner, je me suis dit que le but, c'était de s'amuser." Objectif plus que rempli puisqu'elle remporte le concours, sélectionnée parmi 3 175 candidates et 10 finalistes !

Direction dès lors le studio de doublage de Dubbing brothers, en région parisienne."On a les images du personnage, décrit-elle, et en-dessous défile le texte avec une ligne rouge. Quand la ligne rouge passe sur le texte, il faut parler en même temps." Un exercice qu'elle a trouvé "facile", sauf dans un cas : "Le plus difficile, c'est de faire les rires, parce que ce n'est pas évident de rigoler en faisant semblant !"

Jamel Debouzze est resté bouche bée !

Mais pour Charlotte le meilleur souvenir restera l'avant-première du film en France, organisé samedi dernier à Disneyland Paris. D'autant qu'elle a eu droit à un vrai moment d'émotion : "Il y avait plein de monde ; moi, j'étais dans la salle, et les stars étaient sur la scène. A un moment, la présidente française de Disney a dit : "J'aimerais vous parler d'une personne qui n'est pas sur la scène aujourd'hui, elle a 10 ans, elle s'appelle Charlotte et c'est elle qui double la voix d'Harmony". Elle m'a demandé de me lever, et tout le monde a applaudi. Et là, Jamel Debouzze et tous ceux qui avaient doublé des voix sont restés bouche bée !"

De quoi évidemment, susciter une vocation. "Plus tard, j'aimerais être actrice ou doubleuse, c'était trop bien !" conclut-elle. Il est vrai qu'elle a déjà commencé, cette année, à suivre des cours de théâtre à Orléans...

