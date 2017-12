Hauts-de-France, France

C'est Sophie de Paillette qui a mené l'enquête et dressé le portrait des nouveaux Hauts-de-France. Consultante et spécialisée dans l'identité des territoires, elle a déjà brossé une cinquantaine de profils territoriaux.

Pour ce portrait de la nouvelle région, Sophie de Paillette a d'abord ausculté les deux anciennes entités, la Picardie puis le Nord-Pas-de-Calais. Plus de 4000 personnes ont été consultées, des politiques, des responsables économiques mais plus de 70% des contributeurs sont les habitants eux-mêmes.

Premier enseignement qu'elle a retiré de ces échanges : "les deux anciennes régions ont quasiment 90% d'ADN commun, ça rend très optimiste pour l'avenir de cette nouvelle grande région". Pourtant plus de la moitié des habitants admettent ne connaître que leur ancienne région, voire leur seul département. Mais ils se déclarent disposés à 93% à devenir les touristes de la nouvelle grande région.

Sophie de Paillette a mené l'enquête et brossé le portrait de la région Copier

Le familistère de Guise © Maxppp - Jean-Marc Quinet

Beaucoup de points communs

Les Picards et les Ch'tis ont beaucoup de points communs. Et d'abord le courage et le sens du travail. Ils sont aussi très attentifs à leur environnement et aux gens qui les entourent. Ils ont aussi le sens de la fête et de la rencontre autour d'un bon moment collectif comme le carnaval de Dunkerque ou la grande braderie de Lille.

Autant de qualités qu'apprécient les touristes qui ont été consultés dans le cadre de cette enquête. Ils sont unanimes sur la chaleur de l'accueil qui leur a été réservé.

Et pourtant, autre sentiment que partagent les habitants des deux anciennes régions, celui de souffrir d'une mauvaise image!

Mais aussi des divergences

Si on n'a autant le sens de la fête et de la chaleur humaine dans les deux anciennes régions, le Picard est plus "taiseux", moins extraverti que son cousin Ch'timi.

Et puis la géographie aussi est différente: l'ancienne Picardie est beaucoup plus rurale que le Nord-Pas-de-Calais qui a connu une longue histoire minière et industrielle.

Quant à la gastronomie la célèbre "ficelle picarde" fait pourtant grise mine face aux spécialités qui font la joie des estaminets plus au Nord.

Et maintenant?

Il va falloir tirer les enseignements de cette enquête et de se portrait. Et tout d'abord convaincre les habitants eux mêmes qu'ils vivent dans une région pleine de charmes, même s'ils affichent tous la même fierté de leur identité et de leurs racines.

Un tout nouveau magazine vient d'être édité: "Esprits Hauts-de-France". Une petite centaine de pages, deux numéros par an qui mettent en avant différentes formules de séjours dans la région. "C'est un outil physique que l'on met à la disposition des habitants de la région, explique Jean Philippe Gold le directeur du Centre Régional du Tourisme, ils peuvent s'en servir pour vanter les atouts de leur région".

Un outil physique complété par un site internet qui permet aux visiteurs potentiels de prévoir leur séjour en fonction des formules qui lui sont proposées.