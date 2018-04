Lattes, France

C'était une première ce dimanche 1er avril pour la ville de Lattes : une chasse aux œufs de Pâques. Une chasse gratuite dans le parc municipal des Quatre Saisons.

Victime de son succès

Le coup d'envoi (l'ouverture du portail) a eu lieu à 15 heures tapante. Moins de deux minutes plus tard, tout le chocolat avait été récupéré par plus de 200 petits chasseurs. "On avait prévu 50 kg de chocolat pour la première. On a été submergé par le succès, c'est une excellente nouvelle !" L'élu au conseil municipal chargé des festivités, Frédéric Candela, ne cache pas sa joie.

On va essayer de rajouter plus de chocolats et une buvette pour les enfants l'an prochain. - Frédéric Candela

Les familles sont elles aussi ravies. "On avait prévu du mauvais temps, regardez les gens, ils sont tellement heureux d'être là. Faire ça pour les gamins, c'est vraiment génial" explique une maman. L'événement était gratuit, contrairement à d'autres organisés dans le département qui demandent une participation.