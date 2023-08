Chassé-croisé des vacances : dans le Calvados, les touristes ne se laissent pas décourager par la météo

Les aoûtiens ont bien débarqué sur la Côte fleurie lors de ce week-end de chassé-croisé où Bison futé a recensé 963 kilomètres de bouchons sur l'ensemble des routes françaises ce samedi. Dans le Calvados, à Cabourg, les vacanciers ont sorti le ciré à leur arrivée mais ils savent que le beau temps revient.

La saison va pouvoir passer à la vitesse supérieure

"Il y a une semaine on était sous la chaleur de Nice ", grelotte Anthony sur la plage face à la mer. Avec sa compagne et ses enfants, ils viennent quelques jours à Cabourg. "Mais on garde le sourire, on va faire quelques activités comme le petit train. On va aller visiter Villers-sur-Mer et Naturospace à Honfleur, c'est les vacances quand même", sourit Cécile.

Malgré le temps gris et venteux, quelques éclaircies viennent donner le sourire à Guy. "En Belgique, à Bruxelles on n'en pouvait plus, c'était la tempête. J'ai dit à ma femme, viens nous partons trois jours à Cabourg pour voir un peu de soleil et nous sommes vraiment contents d'être là", explique-t-il.

Même si le temps est maussade, les restaurants affichent complet, en tout cas pour ce qui est de la partie intérieur. "On attend quelques degrés de plus pour pouvoir avoir du monde en terrasse. Au total, intérieur et extérieur nous pouvons dresser 130 couverts", explique David Dumont, le responsable de l'Atelier avant de poursuivre "pour l'instant l'activité est bonne".

La Côte fleurie avait accueilli 22 millions de touristes et excursionnistes sur toute l'année 2022, selon l'office de tourisme intercommunal Normandie Cabourg Pays d'Auge. Plus de 6 millions de nuitées avaient été enregistrées. Les vacances d’été représentaient à elles seules 35% des nuitées de l’année.