Indre-et-Loire, France

Pas facile d'attraper Charlotte Pioffet un samedi d'août...la directrice de La Saulaie court d'un bout à l'autre du Village Vacances. Entre les équipes au ménage, celles à l'accueil, celles à l'entretien des extérieurs, ou encore les employés s'activant à la cuisine et au bar, Charlotte Pioffet doit avoir un œil partout.

"Il n'y a pas que les chambres, explique-t-elle. Il y a tous les espaces. On ne dirait pas mais hier soir dans le bar, il y a eu une soirée dansante. Tout a été remis en place dès six heures et demi [du matin]." La journée des quelques trente employés, dont des renforts au ménage, commence tôt et ne se termine pas avant 18h45, heure de l'apéritif d'accueil pour les nouveaux vacanciers.

Ça fait partie des aléas.

Pour communiquer avec tous ses employés, Charlotte utilise un talkie-walkie, bien utile dans un domaine de 9 hectares, surtout en cas d'imprévu l'obligeant à se déplacer rapidement, comme un dégât dans un hébergement : Eric, homme d'entretien, a repéré un trou dans le mur d'une chambre après le départ de vacanciers. Il l'a rebouché, mais il va falloir attendre que cela sèche pour passer de la peinture. Charlotte, venue constater les dégâts, le prend avec le sourire : "Ça fait partie des aléas."

Parmi ces aléas, des oublis d'objets personnels par les vacanciers qui viennent de partir, ou des clés qui disparaissent, restées dans les poches de clients étourdis...des imprévus qui s'ajoutent aux tâches habituelles, comme le ménage. Les dix employées dédiées à cette tâche ont soixante-dix chambres à nettoyer, en quelques heures.

Une équipe qui travaille dans une bonne humeur évidente

A trois par hébergement, l'organisation du ménage est optimale. De même à l'accueil, où se succèdent Sarah, Florie, Charlotte...et dans le reste du Village Vacances. Un travail d'équipe, assez sportif parfois...mais attention, dit Martine, bras droit de Charlotte, et surnommée la "rustine" pour ses capacités multitâches, on n'oublie pas de faire des pauses !

Même pendant le rush du samedi, la bonne humeur règne à La Saulaie. Et malgré les divers aléas, à 18h45, heure de l'apéro, tout sera, comme de coutume, fin prêt.