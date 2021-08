Le Château Beaugency rouvre au public avec une exposition d'art numérique immersive, lumineuse et colorée

Après trois ans de fermeture, le château de Beaugency dans le Loiret a rouvert ses portes au public le 13 juillet. Depuis son rachat et sa rénovation par un couple d'artistes et d'architectes, Jérémie Bellot et Anne Sophie-Acomat, le château s'est transformé en centre d'art numérique.

Les œuvres du couple et celles d'autres artistes sont exposées dans le château. Il s'agit de créations digitales, des œuvres conçues par ordinateur. "C'est utiliser l'ordinateur comme un pinceau", précise Jérémie Bellot, le propriétaire des lieux. L'exposition permanente mélange jeux de lumière, couleurs et musique. Elle se veut accessible aux jeunes et aux moins jeunes. Visite guidée avec France Bleu Orléans.

Jeux de lumières, couleurs et musique

Chaque salle à son propre univers. Dans une des pièces plongées dans le noir, des centaines de guirlandes sont suspendues du plafond jusqu'au sol. Les boules lumineuses passent du rose au rouge et éclairent la salle. Cette pluie de guirlandes plaît énormément aux enfants qui s'amusent à courir à travers les fils.

Dans une des salles du château, des centaines de guirlandes lumineuses sont suspendues du plafond jusqu'au sol © Radio France - Justine Claux

Dans la pièce suivante, Hélène observe des images défilées sur le plafond, comme une fresque numérique, allongée dans un pouf. Avec ses deux petites filles et sa belle-mère, elles ont fait la route depuis Paris pour visiter le château et ne regrettent pas le voyage. "C'est la première fois qu'on vient à Beaugency, on ne connaissait pas mais c'est très joli. L'exposition est une belle découverte et c'est très sympa pour les enfants, les filles se sont bien amusées avec les guirlandes et à faire tourner les sphères", raconte cette maman.

"C'est une belle façon de valoriser un château, ça change et ça peut attirer de jeunes générations très branchées numérique", ajoute Marie-Thérèse, la grand-mère. Les deux jumelles de quatre ans ont également adoré la visite. "Très bien ! Voir les lumières et les guirlandes, c'est super", approuvent Zoé et Juliette.

Des images et des vidéos psychédéliques défilent sur les plafonds du château de Beaugency © Radio France - Justine Claux

Exposition immersive

L'exposition est immersive et plonge les visiteurs à l'intérieur des œuvres à l'univers cosmique et psychédélique. Elle doit son succès auprès des petits comme des grands grâce à l'immersion, assure l'artiste plasticien Jérémie Bellot. "C'est une exposition transgénérationnelle. Les gens sont très heureux de découvrir le patrimoine architectural français sous un autre angle, estime-t-il. Les jeunes générations sont épanouies parce qu'elles peuvent expérimenter les œuvres et les parcourir". Contrairement à un musée traditionnel, les enfants peuvent toucher les œuvres et les traverser, l'exposition se veut ludique et interactive.

L'exposition est interactive, il est possible de toucher et de traverser les œuvres © Radio France - Justine Claux

Le succès est au rendez-vous, depuis sa réouverture, le château a dépassé les 4.000 visiteurs.

L'artiste Jérémie Bellot expose notamment ses œuvres au sein du château de Beaugency © Radio France - Justine Claux

Spectacles nocturnes au château

Si vous cherchez une activité pour le week-end, des spectacles nocturnes sont également organisés au château jusqu'à début novembre. Trois spectacles de mapping vidéo sont projetés sur les murs de la cour du château. "Ce sont des projections architecturales avec du son et de la lumière. C'est une approche assez contemporaine, développe Jérémie Bellot. Il y a le projet de rêve lunaire, celui de mécanique céleste qui est une projection autour du cosmos et celui de nature digitale".

Les trois mapping s'enchaînent avec un entracte entre chaque spectacle. "Ces projections vont métamorphoser l'architecture de ce château médiéval et Renaissance par la lumière et le pixel", conclut le propriétaire des lieux.

Les spectacles ont lieu tous les vendredis et samedis soirs en août, puis uniquement les samedis soirs à partir de septembre. Ils sont gratuits sur réservation depuis le 6 août.