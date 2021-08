Visite de l'étonnant château d’Etangsannes, dans la Creuse

Fermé au public pendant de nombreuses années, le château d’Etangsannes a été racheté il y a dix ans, par un couple de Parisiens, en partie originaire de la région. Depuis, ils se sont lancés dans la rénovation du bâtiment et organisent de plus en plus de visites.

« C’était tout à fait déraisonnable. Ça pouvait même faire peur, en regardant l’état des bâtiments, mais nous avons été subjugués », raconte Elisabeth de Mesmay. Elle a racheté le château d’Etangsannes avec son mari, il y a onze ans. À l’origine, ils étaient à la recherche d’une simple résidence secondaire, mais, intrigués, ils ont tenu à visiter le château en vente. Elisabeth est originaire de la Creuse. Le château avait marqué ses promenades d’enfance. Lorsque le couple découvre l’intérieur, c’est un véritable coup de cœur. Depuis, ils le rénovent petit à petit et l’ouvrent momentanément au public pour des visites bien rythmées.

Une ferme et des écuries se trouvent également sur le domaine d'une cinquantaine d'hectares. © Radio France - Alizée Chebboub

Une rénovation fidèle à l'histoire

Longtemps oublié dans la campagne creusoise, près de Chénérailles, le château d’Etangsannes est en fait une ancienne ferme. Son architecture peut étonner : à la tour carrée datant du XIIe siècle, s’adosse un manoir construit en 1450, lui-même muni d’une seconde tour – ronde cette fois. « C’est certain qu’il n’entre pas dans les standards de l’époque », s’amuse Thibault de Mesmay, le propriétaire.

Quand le couple en fait l’acquisition, le château est vide. Il faut le remeubler entièrement et le couple fait le pari de respecter l’esprit du lieu. « Nous voulons raconter une histoire à travers les meubles, les tapisseries… Nous avons retrouvé des inventaires, donc nous savons exactement ce qu’il y avait dans chacune des pièces, à plusieurs époques différentes », se félicite Thibault. Aujourd’hui, chaque pièce représente une époque différente.

Pendant une heure et demie, les propriétaires font visiter le domaine. Entre leçons d'histoire et touches d'humour. © Radio France - Alizée Chebboub

Plafonds peints, tapisseries et meubles anciens

Après cinq premières années de travaux et de nombreuses demandes, le couple décide de faire visiter le château en 2015. Ils se relaient pour accueillir eux-mêmes les curieux. « Il y a presque 1000 ans d’histoire. Il a fallu faire _des recherches dans des bibliothèques à Guéret et à Paris_. Nous travaillons également avec un historien, spécialiste des maisons fortes de la région. Et nous continuons à faire des découvertes. »

Avec une touche d’humour et beaucoup de passion, les propriétaires font découvrir aux visiteurs les caractéristiques et les secrets du château. Le clou du spectacle : les plafonds peints des deux dernières salles, datant de la Renaissance italienne. Le plus important se trouve dans une chambre et contient 1250 personnages, le second couvre la petite armurerie. On peut aussi y découvrir des anciennes tapisseries d’Aubusson ou encore un parquet limousin de plus de 500 ans.

Le clou de la visite : deux plafonds peints par des peintres italiens dans la deuxième moitié du XVIème siècle © Radio France - Alizée Chebboub

Des visites sont ouvertes tous les jours jusqu'à dimanche 29 août, puis les weekend de septembre, à 10 heures et 11 heures, puis à 14 heures, 15 h 30 et 17 heures. Sur réservation.

Visite dans le château d'Etangsannes Copier

Article et reportage d'Alizée Chebboub