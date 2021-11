Indre-et-Loire : "au château de Montpoupon on a perdu 30 % de notre clientèle cette saison"

Comme chaque année en Indre-et-Loire, le dernier jour des vacances de la Toussaint marque la fin des visites dans les petits châteaux privés du département. Que ce soit Montrésor ou le domaine de Candé, tous vont fermer durant la période hivernale avant de reprendre les visites en début d'année prochaine. C'est notamment le caspour le château de Montpoupon, qui avec la crise sanitaire, tire un bilan de la saison touristique peu réjouissant.

9000 visiteurs en moins

Situé à quelques kilomètres du Château de Chenonceau sur la route de Loches, le château de Montpoupon propose des visites entre le mois de février et les vacances de la Toussaint. En temps normal, c'est 30 000 visiteurs qui sont accueillis chaque année. Mais cette saison marquée par la crise du covid et l'entrée en vigueur du pass sanitaire a été beaucoup plus compliqué à gérer. Bilan une perte de 9000 visiteurs lors de la saison touristique 2021 selon Mathieu Bibard, responsable touristique au château de Montpoupon.

"On a perdu 30% de notre clientèle cette saison. Entre le déconfinement, la jauge à respecter et l'entrée en vigueur du pass sanitaire il a toujours fallu s'adapter et innover et ça n'a pas toujours été facile. Ça a même parfois été conflictuel avec certains visiteurs".

Des visites à l'extérieur pour faire face à la crise du Covid

Ce château qui dépend de la commune de Céré-la-Ronde a la particularité d'appartenir à la même famille "la Motte Sainte-Pierre" depuis 1857, qui a su le moderniser dans les années 20 pour en faire une résidence très agréable.

Entièrement meublé avec le mobilier d'époque, des visites guidées et sonores sont proposées dans l'ensemble du château. Seulement avec le Covid 19 il a fallu trouver d'autres alternatives pour maintenir les visites. "À un moment donné on a dû proposer des temps d'explication et de médiation exclusivement en extérieur quand ce n'était plus possible de les effectuer dans l'enceinte", le responsable touristique du château. "On préfère continuer à ouvrir que de fermer notre site, ça c'est sûr, on trouvera toujours des solutions".

Le château qui abrite aussi un musée de la vènerie et des jardins ouvrira exceptionnellement le jeudi 11 novembre aux visiteurs ainsi que durant la période de noël.