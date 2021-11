"C'est vraiment féérique" : le Château de Trévarez s'illumine pour fêter Noël

Le domaine de Trévarez, dans le Finistère, organise une nouvelle édition d'un son et lumière sur la façade du château. Petits et grands sont enchantés par le spectacle sur le thème de Pinocchio, à l'approche de Noël.

Quelques coups de projecteurs et la façade du Château de Trévarez, à Saint-Gaozec (Finistère), se transforme en une scène de théâtre ou en une mer agitée. Pour cette nouvelle édition du son et lumière de Noël, le domaine propose une création visuelle autour de l'histoire de Pinocchio, jusqu'au 9 janvier.

Ecoutez le son et lumière du Noël du Château de Trévarez dans le Finistère. Copier

L'édition 2020 avait été annulée à cause du Covid. Coralie, qui vient tous les ans, n'aurait manquer l'édition 2021 pour rien au monde. "Le château qui s'illumine comme ça, c'est _vraiment féérique_. On a l'impression d'avoir Disneyland Paris dans le Finistère", s'exclame la mère de deux enfants.

"On retombe en enfance"

Des enfants conquis par "la musique" et "l'histoire" de ce spectacle visuel. "C'est la deuxième fois qu'on vient et puisque ça change à chaque fois, on apprend des choses", s'enthousiasme Oanell, ravie d'en savoir plus sur l'histoire de Pinocchio. Un Pinocchio très local dans cette interprétation, puisqu'il est fait du bois du domaine de Trévarez et finit sa vie incognito dans un magasin de jouets à Quimper.

En quelques coups de projecteur, la façade du Château de Trévarez se transforme. © Radio France - Margaux Queffélec

Une création qui fait "retomber en enfance" les plus grands comme Nathalie. Et aussi l'occasion de penser à autre chose que le Covid, selon Guillaume. "Pouvoir être à l'extérieur et commencer à préparer Noël dans cette période sanitaire un peu particulière, c'est vraiment très chouette (...) surtout pour les filles qui sont cantonnées au masque toute la journée en classe", affirme le père de famille.