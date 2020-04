Confinement : découvrez le château de Versailles et ses coulisses dans ses moindres détails

En période de confinement et privé de ses visiteurs, le château de Versailles s'expose et se survole, avec des angles de vue inédits, en détail et en gros plan. A découvrir en quelques clics. Explications avec le webmaster en chef du domaine.

Survoler le château de Versailles et parcourir ses jardins tout en restant confiné, non seulement c'est possible mais ce n'est qu'une partie de ce que le domaine du château propose sur son site en cette période de confinement : les webmasters ont décuplé d'énergie pour attirer de nouveaux visiteurs virtuels, et l'on peut ainsi regarder des vidéos sur les différents travaux en cours, participer à des quizz, découvrir des angles de vue inédits tels que la scène de l'Opéra royal ou le lit de Louis XIV, ou encore assister à des "live" avec le célèbre jardinier en chef Alain Baraton et le conservateur du château.

Élèves, amateurs d'art et d'histoire du monde entier peuvent découvrir 22.000 œuvres numérisées explique Paul Chaine, webmaster du site internet et invité de France Bleu Paris ce jeudi matin. "Certaines sous très haute définition, précise-t-il. C’est vraiment l’occasion de se plonger dans ses peintures, ses sculptures, de découvrir des détail des plafonds, avec des contenus documentés liés au programme d’histoire des classes de Première."

Le site propose également des expositions virtuelles sur les sciences, des visites en street view des 800 hectares du domaine. Et le château tient à garder le lien avec son public : "Toute l’équipe est mobilisé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, twitter, instagram mais aussi Youtube où vous pouvez retrouver les derniers live d’Alain Baraton, le jardinier en chef du château, mais aussi avec Laurent Salomé, le directeur du musée, qui était hier mercredi en live sur Facebook. C'est l’occasion de poser des questions aux agents du château."

Le site internet chateauversailles.fr est gratuit. A découvrir ici.

