Château de Versailles, Tour Eiffel, Catacombes... : quand vont-il rouvrir au public ?

Les monuments, les musées, les grands jardins et les sites emblématiques de Paris et d'Ile-de-France rouvrent peu à peu depuis le début du déconfinement. Pour certains c'est beaucoup plus compliqué que pour d'autres mais la plupart devrait à nouveau être accessible au public au pire dans le courant de l'été.

La tour Eiffel

Selon Stéphane Dieu, délégué CGT du personnel du monument joint par France Bleu Paris ce mercredi, la tour Eiffel pourrait rouvrir fin juin 2020. C'est en tout cas l'espoir de la direction. Le plus compliqué à gérer estime le délégué syndical c'est la gestion du flux du public.

Beaucoup de questions sont encore sans réponse. Faut-il par exemple privilégier l'escalier ou l'ascenseur pour l'accès à la tour ? Comment gérer les entrées et les sorties des visiteurs. Comment faire respecter les distanciations physiques ? Comment gérer les différents postes de travail ? La direction cherche des solutions.

Pour l'instant, indique la CGT, la tour Eiffel est fermée et beaucoup de salariés de la tour sont au chômage partiel ou en télétravail.

L'Arc de Triomphe

Pas encore de date de réouverture pour ce monument emblématique des Champs-Elysées.

L'Arc de Triomphe © Maxppp - MOHAMMED BADRA

Le château de Versailles

Après 82 jours de fermeture, les visiteurs pourront parcourir à nouveau le château, les jardins, le parc, le domaine de Trianon et le domaine de Marly le samedi 6 juin 2020.

Les Grandes Eaux musicales joueront dès le premier jour de réouverture. Les billets sont mis en vente en ligne à partir de ce jeudi 4 juin (le 6 juin pour les visites guidées). La réservation-horaire est obligatoire, elle permettra de réguler les flux.

Les horaires ne bougent pas : tous les jours de 9h00 à 18h30, sauf le lundi pour le château; tous les jours de 7h00 à 20h30 pour le parc.

Un aménagement pour respecter les règles sanitaires

A l'intérieur du musée, le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans. Le parcours de visite suivra un sens de circulation unique et sans croisement de flux. Les visiteurs devront se laver les mains dès l'entrée à l'aide de gel hydroalcoolique mis à leur disposition.

Le château de Fontainebleau

Le château de Fontainebleau a rouvert partiellement le 25 mai 2020. Les visiteurs pourront de nouveau d'abord se promener dans son parc, puis dans ses jardins. La réouverture du château est prévue pour le 1er juillet 2020.

Château de Fontainebleau © Maxppp - Sylvain Deleuze

Des sites emblématiques

Les Catacombes de Paris

Les anciennes carrières souterraines qui se déploient sous la capitale devraient rouvrir leurs portes au public d'ici la mi-juin 2020 avec bien sûr des mesures de sécurité adaptées aux recommandations sanitaires.

Des musées

Le Louvre

Le musée du Louvre doit rouvrir le 6 juillet 2020. La billetterie ouvre le 15 juin.

Le Petit et le Grand Palais à Paris

Le Petit Palais devrait pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs à partir du 16 juin 2020.

Pour le Grand Palais, il faudra attendre encore un peu. Il devrait rouvrir le 1er juillet. Ce sera l'occasion de découvrir la fameuse exposition sur Pompéi.

Le musée d'Orsay

Le musée d'Orsay doit rouvrir ses portes le 23 juin 2020. Les deux expositions : "Au Pays des Monstres" et "James Tissot" vont rouvrir et sont prolongées.

Le Jardin des plantes

Le Jardin des plantes à Paris rouvre le 5 juin 2020. La Ménagerie rouvrira le 8 juin 2020, et les galeries (Grande Galerie de l’Évolution, Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée, Galerie de Minéralogie et de Géologie)​ et serres le 24 juin 2020.

Jardin des Plantes à Paris © Maxppp - Bruno Levesque

L’Arboretum de Versailles-Chèvreloup (Yvelines) doit lui aussi rouvrir le 5 juin.