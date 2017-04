Château-Gontier en couverture du "Guide 2017 des plus beaux détours de France"

La ville du sud Mayenne fait la "Une" de ce guide Michelin, tiré à plus de 200.000 exemplaires. Une référence dans le domaine touristique.

C'est une consécration pour Château-Gontier et sa région qui font donc partie des 100 territoires qui valent le coup d'oeil, hors des sentiers battus. La cité mayennaise, la seule du département à avoir reçu le label "Plus beau détour de France", une des 5 de la région Pays de la Loire, a donc été choisie pour apparaître sur la couverture de l'édition 2017. Château-Gontier a gagné le concours devant Loches en Touraine et Mehun-sur-Yèvre dans le Cher. Sur la photo (ci-dessus), on voit la rivière la Mayenne couler à Château-Gontier et l'ancienne chapelle de l'hôpital. Le guide, qui sort cette semaine, comporte les 100 plus beaux détours de France ainsi que les plans des villes. Dans la page consacrée à Château-Gontier, les potentiels visiteurs découvriront également une liste d'hôtels et de restaurants. Cette jolie promotion du sud Mayenne pourrait permettre, dans les mois à venir, d'attirer davantage de touristes.