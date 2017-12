Château-Gontier, France

Trois salles, cinquante séances par semaines et donc près de 95 000 places vendues en 2017. "107 000 même, si on ajoute les scolaires", détaille Joëlle Hanot, gérante des lieux depuis 2000. Une année dopée par de grands succès, français et internationaux. "Raid Dingue avec Dany Boon, Moi moche et méchant 3, L'école Buissonnière, Fast and Furious 8. Le nouveau Star Wars marche bien aussi, il est d'ailleurs encore en salles. Tout ces films ont au moins atteint les 2 000 spectateurs", se réjouit-elle.

De nouveaux succès prévus pour 2018

Autre motif de satisfaction, son cinéma attire toujours à l'heure des plateformes comme Netflix ou du streaming gratuit, très populaire chez les plus jeunes. "Le cinéma doit rester un lien social, un lieu de rencontres entre amis ou en famille. Là aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus la qualité mais à voir quelques chose tout de suite sur Netflix. _Le lien du cinéma, c'est rire ensemble, sortir ensemble donc j'espère que ça restera !"_.

Quels films les Mayennais sont-ils allé voir au cinéma en 2017 ? Copier

Car si la tendance reste la même à Château-Gontier, ce n'est pas dans le cas dans l'Hexagone. Au total, 185 millions de billets ont été vendus sur les onze premiers mois de 2017. Une baisse de 3 millions par rapport à l'an dernier, selon le Centre National du Cinéma (CNC). Dans son "Palace", Joëlle Hanot programme justement "les mêmes films qu'ailleurs : divertissements, comédies françaises et blockbusters américains". Et petit luxe, les films "Art et essai", en anglais sous-titré français rencontrent leur public : 11 000 places en 2017.

L'an prochain, les trois salles ne devraient pas désemplir. Sur ses feuilles de programmation, Joëlle Hanot surligne, mise déjà sur les succès de 2018. "On aura Les Tuches 3, Belle et Sébastien et les Indestructibles 2", précise-t-elle. Cinéphiles du sud-Mayenne et d'ailleurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire !