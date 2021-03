Château-Gontier-sur-Mayenne : 70 personnes rassemblées pour appeler à la réouverture des lieux culturels

"Nous appelons l'État à déconfiner la Culture", lance Maël Grenier, le directeur du Carré, devant 70 personnes environ réunies ce samedi matin, devant la salle de spectacles à Château-Gontier-sur-Mayenne. Des salariés du Carré mais aussi des abonnés de la salle ont répondu à l'appel à la mobilisation lancé par le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) partout en France. Une partie des personnes présentes se sont ensuite rendues devant le théâtre de Laval, où un autre rassemblement était organisé à 11 heures pour appeler également à la réouverture des lieux.

Un public en manque de spectacles

Le Carré emploie 15 salariés à l'année, dont 5 d'entre eux sont aujourd'hui au chômage partiel. Le personnel de la salle de spectacles était présent ce samedi matin, mais une partie du public a également tenu à se rendre au rassemblement pour les soutenir. La plupart d'entre eux est en manque de spectacles depuis un an et souhaitait se montrer solidaires avec les salariés du Carré. "Il n'y a plus d'art vivant, moi je n'ai pas vu un spectacle depuis un an, ça me rend vraiment malheureuse", confie Brigitte, une abonnée du Carré. "La salle du Carré est très grande, très large, on aurait largement la place d'être un (spectateur) sur deux. Donc on pourrait tout à fait regarder les spectacles sans qu'il ne se passe rien", ajoute cette habitante de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Je n'en peux plus de pas avoir vu un spectacle depuis un an.

Brigitte, une abonnée du Carré

Comme Brigitte, Maryse, une autre abonnée du Carré estime que les conditions sont réunies pour la réouverture des lieux culturels. "J'ai eu la possibilité de voir des spectacles au moment où ça a rouvert. Et franchement, tout ce qui était mis en oeuvre fonctionnait très bien", affirme-t-elle. L'équipe du Carré a en effet mis en place un protocole sanitaire, avec notamment une jauge de spectateurs réduite. La sécurité du public est donc assurée, pour Christine Oudart, directrice de la communication et programmatrice pour le jeune public : "Dans une salle de spectacles, quand vous êtes masqués, vous êtes assis dans un fauteuil. Pendant le spectacle, vous ne parlez pas avec les personnes qui vous entourent. Les risques de contamination sont donc minimes", assure-t-elle.

Maël Grenier, directeur du Carré, et Christine Oudart, directrice de la communication, lors du rassemblement ce samedi matin. © Radio France - Maïwenn Bordron

Nous demandons la réouverture dans un calendrier réaliste pour les lieux culturels.

Maël Grenier, directeur du Carré

"La Culture reste sans visibilité quant à sa reprise, alors même que la Culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyens libres comme l'a dit récemment le président de la République", affirme Maël Grenier, le directeur du Carré. Il appelle également le gouvernement à prolonger l'année blanche pour les intermittents du spectacle, avec une prise en charge de l'assurance chômage au-delà du 31 août.