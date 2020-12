Château-Gontier-sur-Mayenne devient partenaire de la Folle Journée

Deux nouvelles en région Pays de la Loire deviennent partenaires du festival La Folle Journée : Ancenis (44) et donc la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. L'édition 2021 aura lieu exceptionnellement le dernier week-end de janvier.

"Bach et Mozart, la lumière et la grâce"

Cette nouvelle édition devait faire la part belle à la musique russe, mais cela impliquait la venue de grands orchestres symphoniques avec trop de musiciens dans un contexte sanitaire incertain. Les organisateurs ont donc décidé de changer de braquet. "J’ai donc pensé à Bach et Mozart, dont les œuvres orchestrales et les concertos ne nécessitent pas plus de 30 musiciens sur scène. Une manière de respecter au maximum les règles de distanciation tout en présentant des chefs-d’oeuvre indépassables" explique son directeur artistique René Martin dans un communiqué.

La billetterie de la Folle Journée ouvrira le 16 janvier 2021. De plus en plus de spectateurs assistent à ce festival régional. L'an dernier 63.000 entrées ont été enregistrées pour une édition consacrée à Beethoven. La notoriété de ce festival n'est plus à faire, d'ailleurs le conseil régional des Pays de la Loire lui consacre un budget de plus de 1,5 millions d'euros.