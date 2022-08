Château-Gontier-sur-Mayenne : les commerçants accueillent le V and B Fest' avec enthousiasme

L'euphorie et la musique ce soir dans le Sud-Mayenne ! C'est le premier jour du festival V and B Fest' ce vendredi. Pour la deuxième édition, il pose ses valises au domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne. 75.000 festivaliers sont attendus jusqu'à dimanche soir. La circulation va être compliquée dès le matin autour de la ville. Mais ceux qui sont ravis de voir un tel évènement débarqué ce sont les commerçants autour du site. Le festival est une vraie opportunité économique pour eux.

25.000 festivaliers par jour, à 2,5 kilomètres de sa boutique de produits naturels. Jennifer Jacob, la gérante, a toutes les bonnes raisons de penser qu'elle va profiter d'une façon ou d'une autre du V and B Fest. "On met des choses en place. _On va faire un stand de paillettes biodégradables pour que les gens puissent aller au festival_. On est aussi le long de la voie verte, donc forcément les gens vont passer à pied ou en vélo devant chez nous jusqu'au festival" déclare-t-elle.

L'effet V and B Fest a même commencé depuis quatre semaines d'après certains commerçants. Un festival, c'est un village, une logistique. Le coiffeur de l'avenue Maréchal-Joffre, David, n'a pas chômé. "_On a eu des gens qui travaillent sur le site depuis un mois à l'installation__, et qui sont venus nous voir pour se faire couper les cheveux, la barbe. C'est vrai que ça nous permet d'avoir des clients supplémentaires, donc on est super conten_t" sourit le professionnel.

Du coup, le coiffeur a pris son pass trois jours sur le festival. Il rouvrira sa boutique mardi matin. Le week-end s'annonce chargé pour Audrey, la pharmacienne juste à côté. "Je pense que samedi matin, on va voir des gens qu'on ne voit pas habituellement. Ils vont venir acheter des pansements ou du Doliprane" rigole-t-elle. Des commerçants enthousiastes qui vont scruter cette première édition du festival à Château-Gontier. Le V and B Fest' veut s'inscrire dans la durée, il faut s'y habituer.