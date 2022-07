Château-Gontier-sur-Mayenne : la logistique impressionnante de la deuxième édition du V&B Fest'

Les organisateurs du V&B Fest' se préparent pour les 3 jours de festival les 26, 27 et 28 août prochain. Au programme : Orelsan, Calogero, Sexion D'assaut ou encore Martin Garrix mais aussi des milliers de festivaliers sont attendus sur le domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Des milliers de spectateurs lors de la 1ère édition du V and B Fest' en septembre 2019

Les organisateurs du V&B Fest' se préparent pour les 3 jours de festival les 26, 27 et 28 août prochain. Au programme : Orelsan, Calogero, Sexion D'assaut ou encore Martin Garrix mais aussi des milliers de festivaliers sont attendus sur le domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne. Une logistique historique pour un événement mayennais. Le festival affiche déjà complet sur les trois dates.

Ce n'est pas moins de 1 400 bénévoles qui seront sur le pont pendant les festivités car il va falloir s'occuper des 80 hectares disponibles pour le V&B Fest' mais aussi des 25 000 personnes attendues chaque jour. Rien à voir donc avec la toute première du V&B Fest' sur l'hippodrome de Craon en 2019.

Surtout que le domaine, acheté par la société en janvier dernier, a été totalement rénové et adapté pour les artistes avec des loges privées dans le château. Le budget du festival a aussi pris du gallon : 6 millions d'euros, dont 2 consacrés à la programmation et 2 autres pour la logistique.

Mais V&B c'est avant tout de la bière : plus d'une cinquantaine de saveurs différentes. Un large choix comme pour les restaurateurs qui seront environ une quarantaine sur le domaine. Enfin, à l'entrée du festival, les organisateurs ont prévu de mettre en place un espace accessible à tous sans présenter de billet avec une scène locale et des producteurs de la région. L'ambition est grande pour cette 2e édition du V&B Fest' qui compte bien devenir le plus gros festival de la région Pays de la Loire.