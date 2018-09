Château-Gontier, France

A l'origine de cette nouvelle librairie, l'association religieuse Cœur de Jésus, créée en 1995 et installée à Saint-Denis-du-Maine. Auparavant spécialisée dans la vente par correspondance, son directeur, Gonzague Meunier a décidé de diversifier son activité : "Le secteur de la vente par correspondance souffre. On voulait également se rapprocher des clients, les accueillir directement".

Une librairie tournée vers la spiritualité

Dès la rentrée, Esprit Livre proposera 80m² dédiés à la lecture, avec notamment un large choix d'ouvrages spirituels. "Spirituels, pas religieux, sourit Gonzague Meunier. Car c'est plus large ! Par exemple, dans notre rayon généraliste, on aura des ouvrages d'inspiration chrétienne, avec des auteurs comme Éric Emmanuel Schmitt".

Renforcer l'offre culturelle de Château-Gontier

Gonzague Meunier l'affirme : l'objectif d'Esprit Livre n'est pas de concurrencer l'autre librairie du centre-ville de Château-Gontier, M'Lire. "Nous serons complémentaires", promet-il. "Château-Gontier est une ville qui laisse une place de plus en plus grande à la culture, et nous allons y participer, en organisant des évènements tout au long de l'année, au sein de nos locaux".

Esprit Livre sera ouverte de 10h à 18h du lundi au vendredi, et le samedi de 10h30 à 16h30, au 14 rue René d'Anjou, 53200 Château-Gontier. Joignable au 02 43 64 27 03, et sur internet www.esprit-livre.fr.