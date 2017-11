Château Margaux : une bouteille spéciale pour le millésime 2015 que le château annonce "exceptionnel"

Pour le millésime 2015 du Château Margaux, une bouteille spéciale est dévoilée. Une bouteille noire et opaque avec une étiquette en partie en or. Cette bouteille collector sort à l'occasion des 200 ans de la construction du château dans le Médoc en 1815.

Le millésime 2015 du Château Margaux est un millésime "exceptionnel", martèle Alexandra Petit, directrice de la communication du château. Et ce, pour plusieurs raisons. Symbolique d'abord : le château Margaux a été construit en 1815 dans le Médoc, il y a pile 200 ans donc. Et technique aussi : la cuvée 2015 est la première à avoir fermenté dans le nouveau chai conçu par l'architecte britannique Norman Foster.

Ce nouveau chai a permis au Château Margaux de passer d'une vingtaine de cuves à une centaines de cuves et donc de traiter chaque parcelle de l'exploitation une par une. "Nous avons beaucoup de parcelles différentes à Château Margaux. Avoir plus de cuves nous permet de ne pas tout mélanger, de fermenter chaque parcelle une à une, de les goûter séparément et ainsi mieux sélectionner celles que l'on met dans le Château Margaux", détaille-t-elle.

"Un millésime exceptionnel"

Vin exceptionnel aussi grâce aux conditions météorologiques : "pour le millésime 2015 on a eu un temps parfait et des vendanges parfaites", estime Alexandra Petit.

Il n'y aura que 100 000 bouteilles spéciales pour le millésime 2015 du Château Margaux. 80 000 ont déjà été vendues aux primeurs. Il n'en reste plus que 20 000, et elles se vendent au prix de 650 euros minimum, leur livraison est prévue pour décembre 2017 ou janvier 2018.