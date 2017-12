Château-Renault, France

C'est en 2015 que la mairie de Château-Renault a inauguré cette nouvelle tradition. Le 14 juillet, il faisait trop sec pour lancer les fusées multicolores. "On voulait prendre le risque d'un incendie, se souvient le maire, Michel Cosnier. On avait dit sur le ton de la boutade : 'on le greffera au spectacle de Noël'". Au départ, il n'obtient pas une franche adhésion, mais finalement 6 mois plus tard, le feu d'artifice a bien lieu.

"On ne doit pas être loin d'être l'unique commune qui tire un feu d'artifice avant Noël" Michel Cosnier, le maire de Château-Renault

"A Noël, on peut tirer à 18h, c'est l'avantage, sourit le maire. Ensuite tout le monde peut rentrer chez soi avec l'esprit de Noël!". Le spectacle s'adosse à un spectacle avec des projections de lumières sur le château. "Ca va péter le feu!". La mairie dépense environ 5.000 à 6.000 euros pour cet événement.

D'ailleurs à partir de ce samedi soir 22h et jusqu'au 2 janvier 6h du matin, les feux d'artifices sont interdit dans plusieurs communes (La Riche, Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Tours ou encore Joué-lès-Tours) du département par arrêté préfectoral.