Château-Renault : une expo en briques LEGO permanente à découvrir

Vous ne le savez peut-être pas mais depuis déjà plus de 6 ans que Sandrine et David Giguet ont crée BRIQUESTORE à Château-Renault et ils expédient des centaines de colis de pièces détachées de LEGO© chaque jour, partout dans le monde. Aujourd'hui, il vont plus loin, en proposent désormais une immense exposition permanente, construite tout en briques, ainsi qu'une boutique qui ravira les plus petits, mais aussi les plus grands, pour de longues heure de jeu, et de construction.

L'aventure de Briquestore a commencé dans le garage de leur à Neuville-sur-Brenne. Aujourd'hui, Sandrine et David emploient 8 personnes et sont désormais installés à Château-Renault, à l'entrée de la ville, rue du professeur Guillaume Louis.

On y retrouve des constructions de divers univers, de diverses gammes du fabriquant de jouets danois : Star Wars, Harry Potter, DC Comics, City, Technic, Architecture, etc...

David Giguet ambitionne d'animer dans les prochaines semaines diverses constructions, comme les manèges, grande roue, trains, etc.

Une exposition qui ne sera pas figée dans le temps, très rapidement, et régulièrement, les modèles et constructions exposés seront remplacés régulièrement par de nouvelles créations. Ainsi, peu de chances pour les visiteurs de voir deux fois la même exposition.

La fin de la visite se fait dans une splendide boutique dans laquelle les visiteurs pourront se procurer des boites de jeu de toutes tailles, et de différentes gammes, dont certaines boites sont d'ailleurs difficiles à trouver ou pas distribuées dans les grandes surfaces. Avis aux passionnés, petits et grands !