Châteauroux : 376 joueurs au Championnat de France de cartes "Magic"

"Belle game, c'était chaud". Jérôme vient de La Ciotta, il vient de finir sa partie contre un autre Jérôme, lui venu d'Angers. Après plus de 50 minutes de partie, une poignée de main amicale conclut ce duel. "C'était serré, on s'est rendu coup sur coup, mais j'ai pas réussis à renverser la situation" commente Jérôme. A une autre table, Cyril vient de débuter une partie "Là je viens de perdre deux points de vies et c'est à mon tour". Il est cependant confiant sur sa stratégie. "Je joue un deck aggro (agressif ndlr), le but est donc de faire des dégâts avec mes créatures" explique t-il.

Championnat de France de cartes Magic : The Gathering à Châteauroux en 2023 © Radio France - Corentin Bemol

Depuis hier, 376 joueuses et joueurs enchainent les parties dans le format compétitif "Duel Commander" (format spécifique en 1 contre 1) du jeu de carte "Magic The Gathering". Les joueurs sont réunis dans la salle des fêtes Barbillat Touraine à Châteauroux, les uns à coté des autres. Concentration, réflexion et un objectif en tête : remporter le titre de champion de France.

Magic The Gathering : Une institution du jeu de carte

"Magic The Gathering", l'un des jeux de carte à jouer et à collectionner les plus populaire au monde. Créée par Richard Garfield, Magic fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. L'un des jeux qui a permis l'explosion des cartes à jouer comme Pokémon ou encore Yu-Gi-Oh, a la fin des années 90.

Si le jeu et les duels peuvent apparaitre comme extrêmement complexe, même pour les joueurs les plus chevronnés, le but du jeu reste extrêmement simple, comme l'explique Guillaume Caillez, l'organisateur du tournoi. "Ce sont des duels entre deux joueurs. On a un total de points de vie et l'objectif, c'est de faire descendre ceux de l'adversaire à zéro. On est dans un univers héroïque, fantastique. On a accès à des créatures, des sortilèges. On vient avec nos propres stratégies. Donc il y a toute une richesse de construction de deck qui peut être faite. Chaque Deck (ensemble des cartes d'un joueur) est différent, chacun a sa propre stratégie en fonction de sa personnalité".

La créativité dans la construction de son jeu, la stratégie c'est aussi ce qu'aime par exemple Pierre-Louis, l'un des compétiteurs du tournoi. Ce toulonnais, en plus d'être un joueur compétitif, est aussi vidéaste sur Youtube et Streameur sur Twitch. Avec son compère Valentin, il joue et commente des parties de cartes Magic sur leur chaines "Val & PL". Pour lui, plusieurs raisons explique le succès du jeu qui n'a pas faibli en 30 ans

Personnellement, j'aime beaucoup les jeux de cartes en général. J'aime beaucoup le côté compétitif, le côté création. On peut s'exprimer un petit peu à travers les cartes que l'on va choisir. Il y'a aussi un côté social, rencontrer des gens, discuter, de s'asseoir à une table. On a une passion commune et on va s'affronter. Mais à la fin, on va forcément se quitter bons copains, qu'on ait gagné ou perdu. Et au delà de ça aussi, il y a même un côté "lore" (toile de fond et histoire d'un univers de fiction ndlr), parce que les cartes racontent une histoire".

Pierre-Louis qui a d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques années pour expliquer les bases du jeu aux débutants.

Le tournoi se termine ce dimanche avec la phase finale. 12 joueurs qui s'affrontent pour le titre de meilleur joueur de France.

