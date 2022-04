Châteauroux : "Après le dégel", un festival en mouvement

Le mot d'ordre du festival Après le dégel, c'est "mouvement". Pendant quatre jours, des prestations variées, innovantes, polymorphes, seront présentées par Jérôme Montchal, le directeur de la scène nationale Equinoxe : "Qu'est ce qui fait sens à Châteauroux ? le cirque, le plateau, la danse, le mouvement. Dans le dégel, il y a cette idée de remise en mouvement après une période difficile… Et c'est évidement un hommage à l'évènement qui avait eu lieu il y a quelques années, le festival Barrière de dégel".

Le théâtre laboratoire

L'autre aspect mis en valeur par les programmateurs, c'est celui d'un "théâtre laboratoire" : "La scène nationale, elle est là aussi pour montrer des expérimentations, des tentatives" reprend Jérôme Montchal. "C'est l'occasion de donner leur chance à des jeunes qui ne veulent pas passer par des voies commerciales. Et ce travail là a besoin d'être montré, sinon il n'existera pas". C'est pourquoi sont programmés des spectacles comme "Tout n'est qu'épiphénomène", par deux jeunes artistes montréalais, "Impact d'une course", de la compagnie La Horde, ou encore "Mes shows", du jeune castelroussin Paul Molina. Ce dernier pratique le freestyle football depuis un peu plus de dix ans, et a choisi pour l'occasion de sortir de sa zone de confort en travaillant avec la chorégraphe Mélodie Joinville : "Dans cette performance, on mélange le côté très technique du freestyle football et l'esthétique de la danse, c'est un nouveau challenge !"

Sur scène… ou hors les murs

Sur quinze spectacle programmés au cours du festival, huit seront présentés hors les murs d'Equinoxe : sur le parvis, à la chapelle des rédemptoristes, à la MLC Belle-Isle ou encore au centre culturel d'Issoudun. "L'idée, c'est de faire vivre au maximum ce festival dans l'espace" explique Camille Girard, co-directeur de la scène nationale. "Finalement, les spectacles sont en lien avec les lieux : on ne propose pas la même chose sur un parvis que sur un grand plateau. On veut aussi montrer au public cette diversité de formes et d'approches."

Le festival prendra fin le dimanche 10 avril, au cinéma Apollo, avec la projection de la nouvelle version de West Side Story, réalisée fin 2021 par Steven Spielberg.