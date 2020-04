Châteauroux : au cinéma l'Apollo, on craint l'embouteillage de septembre

Il est à l'arrêt depuis mi-mars comme tous les cinémas de France. L'apollo, à Châteauroux, n'accueille aucun public et c'est parti pour durer a confirmé le Premier Ministre ce mardi devant l'Assemblée nationale. Les salles obscures ne pourront pas rouvrir en mai, il faudra sans doute attendre septembre. Financièrement tous les cinémas indépendants ne sont pas tous logés à la même enseigne, explique Camille Girard, le responsable et programmateur de l'Apollo à Châteauroux, qui fonctionne beaucoup grâce à des financements publics, et n'est donc pas en danger dans l'immédiat. En revanche, il s'inquiète pour l'avenir à plus long terme.

Une offre foisonnante dans tous les secteurs en septembre ?

Il est bien difficile de dire où nous en serons en septembre prochain dans la situation peut évoluer dans un sens comme dans l'autre en fonction de l'avancée de l'épidémie. Mais dans l'hypothèse où les cinémas pourraient rouvrir en septembre, Camille Girard s'inquiète : _"toutes les offres culturelles, mais aussi sportives tablent sur une reprise en septembre ou octobre_. Le Tour de France par exemple, a lieu en juillet d'habitude, et l'été est plutôt une période calme pour nous. Or là ce sera aussi en septembre, comme de nombreux événements." Il redoute donc un bouchon, puisque les gens ne pourront pas être partout à la fois. _"D'autant qu'en septembre les gens ont plutôt la tête à la rentrée en général, et puis est-ce que cette année ils ne vont pas craindre de sortir ?"_Autant de questions qui pour le moment sont sans réponse, en attendant vous pouvez continuer de profiter de l'offre de l'Apollo en vous rendant sur son site. Moyennant quelques euros vous aurez accès à des films sélectionnés par Camille Girard, et c'est aussi une façon de soutenir l'Apollo financièrement.