Châteauroux : au parc de Belle-Isle, de nombreuses activités culturelles et sportives tout l'été

Châteauroux, France

"Bougez à Belle Isle" célèbre sa dixième édition cette année à Châteauroux. La volonté de la municipalité est de dynamiser le site, en proposant des activités pour la plupart gratuites. Parmi les nouveautés, l'accent a été mis sur le bien-être : des ateliers anti-stress, des massages ou encore de la relaxation. C'est très tendance. Mais il y a évidemment de très nombreux sports à pratiquer, des ateliers culturels, la possibilité de lire des BD ou des livres sur la plage de Belle-Isle.

Et puis évidemment, pour la quatrième année, deux séances de cinéma en plein air seront proposées gratuitement. D'abord le vendredi 19 juillet, avec la comédie Babysitting. Puis le vendredi 9 août, avec le film d'animation Le livre de la jungle.

La clé de la réussite de l'opération, c'est une grande variété d'activités. "Il en faut pour tous les goûts. Des ateliers théâtre, de la musique, de la danse, du sport, du cinéma en plein air", résume Jean-Yves Hugon, adjoint en maire en charge de "Bougez à Belle-Isle".

Un facteur d'attractivité pour le territoire castelroussin

L'événement séduit de plus en plus de Castelroussins mais aussi de touristes. Ils étaient plus de 7 500 l'an dernier à profiter des activités en plein air. Une fréquentation notamment dopée par les deux projections de cinéma. "Chaque année, on augmente d'environ 10% la fréquentation. Aussi bien des touristes que des habitants de Châteauroux Métropole. Il y a des gens qui viennent d'Issoudun, de Bourges", se félicite Isabelle Maffre, en charge de l'attractivité du territoire pour Châteauroux Métropole.

"Bougez à Belle-Isle" est devenu un vrai argument touristique castelroussin. "Les gens restent un peu plus longtemps au camping pour pouvoir profiter des activités à Belle-Isle", assure Isabelle Maffre.