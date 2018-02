Vendredi 9 février, la ville de Châteauroux et Eurosity invitent les berrichons à célébrer le Nouvel an chinois avec un peu d'avance. Un grand spectacle gratuit sera proposé à Châteauroux.

Châteauroux, France

Au-revoir le coq ! Place au chien ! Une nouvelle année commence dans le calendrier chinois. "En réalité, la fête a lieu _le 16 février_, mais la tradition veut que pour le Nouvel an, tout le monde rentre dans sa famille, c'est très important. C'est un peu l'équivalent de Noël dans la culture occidentale, explique Huafen Jin-Franco, chargée du Pôle éducation à Eurosity, la plateforme d'échange franco-chinoise. La centaine d'étudiants chinois qui sont en Berry vont donc retourner chez eux. C'est pour cela que nous avançons la date des festivités et proposons de célébrer le Nouvel an le vendredi 9 février à Châteauroux".

Eurosity, en partenariat avec la mairie de Châteauroux, a donc décidé de faire venir une troupe d'une quinzaine d'artistes professionnels pour présenter un spectacle gratuit place de la République à Châteauroux. "Il s'agit d'un spectacle d'une heure au cours duquel seront présentés des tableaux qui représentent les traditions des différentes régions chinoises. Par exemple, on montrera de l'opéra de Pékin, un spectacle de Tai Ji en Eventail, des masques, du kung-fu, etc. Nous célébrerons ensemble l'année du chien qui commence !"

Rendez vous à 18h place de la République à Châteauroux le vendredi 9 février 2018 !