Châteauroux choisie par Lorant Deutsch pour sa prochaine vidéo Youtube, "une porte d'entrée" sur l'histoire

L'acteur, écrivain et animateur Lorant Deutsch était à Châteauroux ce mercredi pour préparer son nouvel épisode de "A toute Berzingue !". Il s'agit de vidéos courtes, de 5 à 10 minutes, diffusées sur Youtube pour parler d'histoire, sa grande passion. Cette chaîne a été lancée il y a deux ans et depuis elle fait toujours plus d'adeptes (environ 60 000 abonnés à ce jour). L'acteur est déjà allé dans une quarantaine de villes pour le moment et c'est désormais à Châteauroux qu'il vient poser la caméra. Au programme : le Château Raoul, la commune de Déols, la manufacture de draps, l'aéroport ou encore Gérard Depardieu... De l'Antiquité à l'époque actuelle, Lorant Deutsch promet de belles surprises. D'après lui, ces vidéos sont une bonne façon de toucher les gens et de les intéresser à l'histoire.

"C'est une porte d'entrée"

L'acteur l'affirme, "c'est une porte d'entrée". Pour les curieux qui iront visionner la vidéo "c'est une façon d'expliquer que Châteauroux porte ce nom, non pas parce que c'était un château-roux mais parce c'était le château d'un seigneur qui s'appelait Raoul, seigneur du Xe siècle et le château Raoul est devenu par glissement sémantique, le château-roux et c'est ça qui est drôle." Dans ses vidéos, l'acteur court dans toute la ville pour faire en sorte "que les gens sachent mieux se repérer et comprennent pourquoi telle rue était située à tel endroit."

Vous habitez à Châteauroux, vous n'êtes pas forcément féru d'histoire mais par quelque chose qui vous touche, qui rentre presque par effraction chez vous, tout à coup vous faîtes déjà de l'histoire (Lorant Deutsch)

A la question de savoir si aujourd'hui il faut aller vite pour intéresser les gens, Lorant Deutsch répond : "Oui. En tout cas sur les réseaux sociaux c'est incontournable." Et l'acteur de rappeler qu'il ne vient pas des réseaux sociaux : "Je viens d'un média classique, la télévision. Au départ, je suis même acteur et pas du tout youtubeur, ni animateur." Il a basculé sur les réseaux sociaux il y a deux ans et s'est donc posé la question du contenu : "Je me suis dit que ce qui caractérisait le réseau social c'était la vitesse, c'est _le 'tout, tout de suite'_, je me suis donc demandé comment je pouvais raconter un maximum de choses en un minimum de temps." Selon lui, sur les réseaux sociaux, il faut que se soit "court" et "condensé", par conséquent ses vidéos correspondaient bien au format. Toujours d'après Lorant Deutsch, sur les réseaux sociaux, "il y a un tel flux que si vous ne captez pas tout de suite, vous êtes morts. C'est pire qu'en télé et qu'en radio où là aussi, on déteste les silences."

"Je vais souvent sur les sites de l'Office du tourisme"

Ce tour de France, Lorant Deutsch s'est donné 10 ans pour le faire. Dix ans pour parcourir 150 villes en tout et principalement des préfectures : "Pour me donner un plan de travail, un planning, je me suis fixé de faire toutes les préfectures parce qu'elles ont un rôle central et elles ont souvent une histoire très riche. Il y en a une centaine, je vais devoir toutes les faire et ça passe par Châteauroux." Et pour préparer ses vidéos, l'acteur confie se renseigner d'abord "sur Wikipédia", un site qui, selon lui, "brosse à gros traits mais souvent il faut tout de même vérifier parce que ce site a des infos qui sont contestées et contestables. C'est évolutif donc il faut en tenir compte mais aussi faire attention et être vigilants. Ensuite, je vais souvent sur les sites de l'Office du tourisme qui propose des itinéraires, des balades et des anecdotes et c'est souvent très bien fait. Ensuite, je vais sur des choses plus 'lourdes', plus de littérature, des livres plus précis sur la ville."

Après avoir préparé ses dossiers et avoir potassé sur la ville choisie, il faut ensuite généralement deux jours de tournage sur place à l'acteur pour réaliser la vidéo. D'ailleurs, Lorant Deutsch n'est pas tout seul. Il travaille avec son frère qui est cadreur et qui filme, mais aussi avec un ami qui est monteur. La vidéo de Lorant Deutsch tournée à Châteauroux sera disponible dans un mois ou deux maximum, le temps de monter la vidéo.