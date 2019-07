Châteauroux : connaissez-vous le Street Fishing ?

Châteauroux, France

Une compétition de Street Fishing a eu lieu ce dimanche 7 juillet à Châteauroux. Elle a été organisée par Fish In Street, l'association tenue par Freddy Renaud : "L'idée c'est de pêcher des poissons carnassiers, avec des appâts qui ne les blessent pas, une fois pris, on les relâche et on continue le parcours de 10km."

Le but : collectionner les plus belles prises. Les compétiteurs capturent un poisson, le mesurent, et envoient une photo de leur exploit. Plus le poisson est gros, plus il rapporte des points.

Dépoussiérer la discipline

On a tous en tête l'image d'Epinal du pêcheur assis au bord de l'eau, en tenue de camouflage, à attendre patiemment qu'un poisson mord à la ligne. Le Street Fishing veut dépoussiérer la discipline, la rendre plus moderne en incluant le respect de la nature, et du sport.

"Le Street Fishing ne nécessite pas un grand équipement, des baskets, une canne à pêche et c'est parti, après le boulot, j'aime aller pêcher, ça me permet de déconnecter. C'est pas vieillot, c'est physique et technique" explique Hugo, l'un des compétiteurs.

Le Street Fishing existe depuis une dizaine d'années en France, c'était la 7ème édition de la compétition en Châteauroux, l'un des 5 plus gros spots du pays.