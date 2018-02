Châteauroux, France

Il était l'un des artisans de la musique romantique en Berry. L'accordeur de piano Jean-Louis Nouvel est décédé ce samedi des suites d'une longue maladie. Il avait 61 ans.

Ce natif de Brest tenait la boutique "Music Center" rue de la gare à Châteauroux, mais il était aussi l'accordeur des plus grands pianistes du monde de passage en Berry.

"On a toujours l'impression que l'accordeur est dans l'ombre mais lui était un artiste à part entière"

Jean-Yves Clément, directeur artistique des Lisztomanias

Le directeur artistique du festival des Lisztomanias à Châteauroux, Jean-Yves Clément, était l'un de ses amis depuis une quarantaine d'années. Il aimerait que l'on retienne l'artiste autant que l'accordeur. "Jean-Louis était Brestois et avait fondé un groupe de rock en Bretagne qui a eu une certaine notoriété ! raconte Jean-Yves Clément. C'était vraiment un artiste, un musicien et quelqu'un de très fantaisiste, plein d'humour. Il était devenu accordeur, et même _l'un des plus grands accordeurs du monde dans ce paysage romantique qu'est le Berry de Chopin, de Liszt et de George Sand_. Mais on a toujours l'impression que l'accordeur est dans l'ombre, et lui était beaucoup plus que ça. Lui, en l’occurrence, était un artiste à part entière."

Jean-Louis Nouvel collaborait aussi depuis plus de vingt ans au Nohant Festival Chopin. Les organisateurs du festival, dont Jean-Yves Clément, ont été dans les premiers à lui rendre hommage, sur les réseaux sociaux :