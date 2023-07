Châteauroux : derniers préparatifs pour le traditionnel bal des pompiers du 13 juillet

« On espère faire au moins 6.000 entrées, comme l'an dernier! » L'objectif est posé par Thomas Cyril et Corisande Haubin. Les deux membres de l'Amicale des pompiers sont à la manœuvre pour organiser le traditionnel bal des pompiers de Châteauroux ce 13 juillet.

De 20 heures à 4 heures du matin, le public pourra profiter d'un bar à bières, bar à vins et un snack. L'entrée est gratuite. La fête aura lieu dans le grand hangar de la caserne du SDIS, 16 rue Robert Mallet- Stevens à Châteauroux.

« C'est l'occasion de faire découvrir aux gens l'endroit où on travaille »

En ce mercredi après-midi, veille des festivités, il reste beaucoup à faire. « On sécurise les lieux, qui ne sont pas faits pour accueillir autant de personnes normalement », explique Thomas Cyril. Il faut aussi tout décorer, avec de grandes banderoles. C'est la mission de Pauline, 21 ans, volontaire à la caserne depuis trois ans. « Ce bal, c'est l'occasion de faire rentrer les gens dans un endroit où on a l'habitude de travailler », explique-t-elle, un rouleau de scotch à la main.

Ce sera pourtant difficile de reconnaître les lieux, plongés dans une lumière noire. Le thème cette année, c'est « fluo party ». « On invite tout le monde à venir avec des accessoires qui reflètent la lumière, détaille Thomas Cyril. Nous suivrons évidemment nous-même le dress-code. »

Pauline est chargée de finir les grandes banderoles qui décoreront le hangar de la caserne pour le bal des pompiers de Châteauroux. © Radio France - Margaux Longeroche

80 pompiers bénévoles assurent la soirée

Pauline sera au bar, parmi les 80 bénévoles qui assurent la soirée. Et elle participe au clou du spectacle, le show des pompiers. « On n'est pas des danseurs à l'origine. C'est un peu folklorique, sourit-elle. Mais on fait du mieux qu'on peut. Et le jour J on lâche prise sur scène. » Sans vouloir tout révéler, Thomas Cyril glisse que certains pompiers feront tomber le haut « pour enflammer la foule ».

Nouveauté cette année : un orchestre se produira en première partie de soirée à l'extérieur du hangar. « Nous avons remarqué que les gens étaient nombreux à venir dès 20 heures, nous pourrons les accueillir en musique », précise Corisande.

Enfin, pas d'inquiétude : le centre de secours fonctionnera normalement ce jeudi soir, même pendant le bal.