Panhard et Levassor PL 17 et estafette Renault n'attendent plus que les mains affûtées des passionnés de mécanique.

Châteauroux, France

Ils sont en train de rénover un ancien garage automobile situé près du cimetière Saint-Denis à Châteauroux, au 67 rue de la Fontaine Saint-Germain, des locaux que la ville de Châteauroux leur a mis à disposition contre le versement d'un loyer. Quatre berrichons, fondateurs de l'association ARCADE, pour Atelier de Restauration Collaborative d'Automobile d'Epoque, ouvriront un garage collaboratif fin septembre/début octobre à Châteauroux.

Un espace de plus de 500 m²

Quelques tâches d'huile au sol, un bel espace bureau derrière un mur vitré... le lieu a beaucoup de charme, c'est un ancien garage automobile des années 60. "Un garage vintage comme on dit, il était rue de la rochette à l'époque et après il est venu s'installer ici", explique Philippe Mériau l'un des membres de l'association. Les deux bâtiments font environ 250 m² chacun. "C'est de la construction typique des années 1950, c'est à dire des structures métalliques, avec beaucoup de lumière".

Appel aux dons pour du matériel

Philippe Mériau devant l'ancien garage automobile réhabilité, rue de la Fontaine Saint-Germain à Châteauroux. © Radio France - Jonathan Landais

Ce garage collaboratif servira à réparer les véhicules d'époque. "Les propriétaires de voitures qui n'ont pas de place pour travailler, ça leur permettra d'avoir le matériel nécessaire, des ponts pour lever une voiture et travailler en dessous, des établis, etc...". Les membres de l'association recherchent encore du matériel. "Un compresseur, une presse hydraulique ou des choses comme ça, si c'est donné c'est super, mais on peut aussi racheter".

"L'association a encore besoin de matériel, comme des ponts pour lever les voitures, des établis, des bacs à ultra sons ou du matériel pour sabler" Copier

Fiat coupé, Panhard et Levassor...

Ils ont déjà récupéré quelques voitures, comme cette Fiat coupé 1500 Vignal des années 1960, cette estafette Renault des années 70 ou encore ce Panhard et Levassor PL 17 des années 1950. Une véritable passion. "On a roulé, on était assis derrière dans ces vieilles voitures, on a même pris le volant, ces voitures ont été déclarées pratiquement épaves et on arrive à ressortir un véhicule qui peut rouler, c'est un plaisir comme un autre".

Comment rejoindre l'association ?

Pour décorer l'endroit, l'association recherche aussi des objets vintage : une vieille pompe à essence, des panneaux de signalisation réformés ou d'anciennes plaques à huile. Tarif pour adhérer à l'association : 120 euros/ an. Pour devenir membre ou faire un don de matériel, vous pouvez contacter l'ARCADE au 06 86 78 21 38 ou 06 65 00 39 21.