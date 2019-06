Châteauroux inaugure les nouveaux locaux de l'office du tourisme

Terminés les locaux vieillissants en face de la gare ! L'Office du tourisme fait peau neuve et s'installe en cœur de ville, place de la république à Châteauroux.

Châteauroux, France

Ca sent encore la peinture fraîche et le parquet est tout juste posé, mais ça y est ! L'office du tourisme de Châteauroux a enfin investit ses nouveaux locaux en centre-ville.

"Avant, les touristes arrivaient en cœur de ville, ils allaient à la mairie demander ce qu'il y avait à faire à Châteauroux, on les renvoyait vers l'office du tourisme près de la gare, qui les renvoyait visiter le vieux Châteauroux près de la mairie..." se souvient amusé Gil Averous, le maire de Châteauroux.

Désormais installée dans l'ancienne mairie, partageant le site avec le conservatoire de musique, l'Office du Tourisme propose un espace agrandi, composé d'une salle d'exposition dotée d'un grand écran tactile et d'un mur des expressions, et une seconde salle accueillant la billetterie et la boutique souvenir.

Des cartes postales de Châteauroux sont en vente © Radio France - Gaëlle Fontenit

Et Alexis Rousseau Jouhannet, le directeur de l'office de tourisme, tient à faire taire les mauvaises langues :

"Oui ! Il y a des touristes à Châteauroux ! Depuis 2014, le nombre de nuitées passées à Châteauroux est en constante évolution : _+ 20.000 par an en moyenne_. Nous venons de passer les 300.000 nuitées en 2018! L'objectif désormais est d’amener les gens à rester plus longtemps sur place".

L'Office du tourisme de Châteauroux mise désormais sur une nouvelle programmation cet été et une saison "hivernale" pour compléter son offre.