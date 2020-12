Châteauroux : la billetterie d'Équinoxe rouvre ce mardi

L'accueil-billetterie de la salle de spectacle Équinoxe de Châteauroux rouvre ses portes au public à partir de ce mardi. Les horaires restent les mêmes. Du mardi et jeudi entre 14 heures et 18 heures, du mercredi et vendredi, entre 13 heures et 18 heures et le samedi entre 10 heures et 13 heures.

Au programme, deux nouveaux spectacles.

J'ai des doutes, de François Morel. Un spectacle musical dédiée à Raymond Devos. Jeudi 17 décembre 2020 à 19 heures.

Plaire - Abécédaire de la séduction, de Jérôme Rouger. Une one-man show sur toutes les facettes de la séduction. Jeudi 31 décembre à 19 heures.

Les spectacles d'Equinoxe et les projections du cinéma l'Apollo pourront reprendre à partir du 15 décembre, si les conditions sanitaires fixées par le gouvernement sont remplies.

En cas des réouverture de ces lieux culturels, un nouveau protocole sanitaire s'appliquera : représentations avancées à 19 heures jusqu'au 20 janvier. Le ticket d'entrée servira de justificatif pour rentrer chez eux après 21 heures, début du couvre-feu.