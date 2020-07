Châteauroux : la librairie Arcane ouvre ses portes rue de la gare après plusieurs semaines de travaux

La librairie Arcanes, c'est une véritable institution qui vient d'achever son déménagement et qui va heureusement rester dans le centre ville de Châteauroux. Fondée et implantée rue Grande à Châteauroux en 1828 mais à l'étroit et dans un lieu qui regroupe depuis quelques années des bars et restaurants, la librairie Arcanes à trouvé un lieu qui lui convient.

Elodie Bonnafoux (directrice d'Arcane) : Dès que ce local a été disponible, je me suis jetée dessus."

C'est en tout cas l'avis d'Élodie Bonnafoux : "Nous nous sommes installés ici pour plusieurs raisons. La première, c'est pour agrandir la librairie car nous n'avions pas la possibilité de le faire rue grande et aussi créer un vrai rayon papeterie. En plus, la rue de la gare à Châteauroux est une rue plus appropriée pour une librairie car avant nous avions des bars et restaurants autour de nous. Alors dès que ce local a été disponible je me suis jetée un dessus dans la mesure ou il correspondait exactement à ce que je recherchais."

La librairie Arcanes rue de la gare c'est 450 m2 contre 150 rue Grande et 30 000 références au lieu de 15 000

La librairie Arcanes qui possède un rez de chaussé un premier étage puis un seconde possède aujourd'hui 30 000 références contre 15 000 auparavant. Un étage sera consacré à la papeterie dans le centre ville de Châteauroux mais aussi un espace dédié aux beaux arts à disposition des artistes amateurs ou professionnels. Enfin en ce qui concerne le recrutement avec un triplement de surface, il faut du personnel pour accueillir orienté les futurs clients comme le souligne Élodie Bonnafoux : "Avant nous étions quatre voir trois par période rue grande. Et aujourd'hui nous sommes huit. Alors huit pas à temps plein et pas tout le temps. Mais ça fait beaucoup plus de monde et donc une équipe qui s'est pas mal étoffée." La librairie Arcanes rue de la gare à Châteauroux est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h.