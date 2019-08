Châteauroux : la médiathèque s'équipe pour la rentrée

Châteauroux, France

Le dossier était en réflexion depuis 3 ans. Il va bientôt trouver son application concrète le 17 septembre, quand la médiathèque de Châteauroux et les bibliothèques de Saint-Jean et Beaulieu seront équipées d'automates de prêt dans leurs rayons, un dispositif déjà existant dans beaucoup de médiathèques en France. A la médiathèque, une boite de retour sera également installée dans le SAS.

Des automates de prêts : un plus pour les lecteurs et les bibliothécaires.

Avec ces automates, il sera désormais possible de louer son livre, ou tout autre document proposé directement, en toute autonomie, et discrétion. Il sera aussi possible de consulter son compte de bibliothèque, de rendre les documents loués. Une façon aussi de rendre au bibliothécaire son vrai métier : conseiller et faire partager l'amour des livres.

Petit plus : Les 3 bibliothèques fonctionnent en réseau : on peut donc emprunter et rendre ce qu'on a loué où on veut.

Une boite retour H24

Fini le stress de rendre son livre en retard. La médiathèque se dote d'une boîte de retour, qui sera installée dans le SAS, et accessible 24 heures sur 24.

Le dispositif nécessite des travaux : la médiathèque sera donc fermée du 2 septembre au 16 inclus. Saint-Jean et Beaulieu sont ouvertes.

Une navette servira à transmettre les ouvrages de la médiathèques aux bibliothèques de quartier.

Ces nouveautés ont nécessité 130.000 euros d investissement et seront accessible le 17 septembre.