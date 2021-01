Châteauroux : la MLC Belle-Isle a repris vie ce mercredi après-midi

Fermée depuis les vacances de la Toussaint, la Maison des Loisirs et de la Culture de Châteauroux a repris partiellement ses activités. Des cours de yoga, théâtre et modern-jazz ont pu se dérouler, encadrés par un protocole sanitaire strict.

Un cours de yoga à l'étage pendant qu'au rez-de-chaussée, sur la scène de la grande salle, d'apprenties comédiennes jouent ensemble. Cela faisait près de trois mois qu'on n'avait plus vu ça, à la Maison des Loisirs et de la Culture de Belle-Isle à Châteauroux. Ce mercredi, les activités ont repris, partiellement, les cours pour enfants et adolescents seulement. Et certaines pratiques considérées comme trop risquées sur le plan sanitaire, le chant par exemple, ne peuvent toujours pas être proposées. Les participants sont priés de s'asperger les mains de gel avant et après leurs cours, de porter leur masque en permanence, même en cas d'activité physique, yoga ou danse, ils ont interdiction de se toucher.

En manque de théâtre et de yoga

Malgré toutes ces précautions, Victor, professeur de théâtre, est ravi d'avoir retrouvé ses élèves : "99,9% sont là, ça veut dire que personne n'a décroché !" Laura et Sophia n'auraient effectivement manqué la reprise pour rien au monde. "Le bonheur d'être sur scène m'avait manqué", dit la première. "Je suis plus détendue quand je fais du théâtre", confie la seconde.

A l'entrée, Marie-Josée accueille à nouveau les élèves avec un plaisir non dissimulé. "C'est une bouffée d'air pout tout le monde", dit-elle. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Dans le cours de yoga de Myriam, la nouveauté, c'est l'obligation de porter le masque même sur le tapis. La jeune femme estime qu'il vaut mieux cela que ne pas se voir : "C'est vrai qu'au yoga on respire intensément pendant une heure, le garder, c'est assez complexe. Mais _c'est important pour les enfants d'avoir une activité physique_, de détente et de bien-être, ils étaient en manque". Professeurs et élèves, tous espèrent que les cours pourront se poursuivre jusqu'au mois de juin. Pour la plupart, ils ont déjà tiré un trait sur la possibilité d'organiser une représentation en fin d'année.