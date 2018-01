Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

Ouverte depuis le 2 décembre la Patinoire de plein air de Châteauroux ferme ses portes ce soir. Ensuite il faudra attendre 11 mois pour en profiter encore à nouveau. Mais pas d"inquiétude pour les fans, l'équipement installé pour la 7e saison d'affilée devrait être reconduit l'an prochain. Car même si le record d'affluence de 2016 n'a pas été battu, avec 12.000 entrée payantes, la glace a confirmé son pouvoir d'attraction auprès des castelroussins et indriens.

Mauvaise météo

L'année dernière le chiffre de 15.000 entrées payantes avait été atteint mais le régisseur Joffrey Dériaud se veut rassurant. "On est très dépendant de la météo. L'an passé le temps était doux mais sec, cette année c'était doux et pluvieux. Quand il pleut et il vente la glace s'érode et surtout les gens ne sortent pas" commente-t-il sans plus d'inquiétude. "Malgré cette météo on atteint 12.000 entrées, on a pas à rougir et on sera là l'année prochaine".

Et pour ceux qui souhaitent encore en profiter, c'est donc ce dimanche le dernier jour de 10h à 18h.