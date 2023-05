Châteauroux : la rue Grande à l'heure médiévale samedi 13 mai

Ce samedi 13 mai, les commerçants de la rue Grande à Châteauroux se lancent un défi : vous faire vivre le Moyen-Age.

ⓘ Publicité

De 9h à 23h, des échoppes médiévales seront installées le long des vitrines entièrement décorées. Les restaurateurs proposeront des menus aux notes médiévales et des animations vont être organisées : cracheur de feu, fauconnier, dresseur de loups et de chevaux, contes, combat d'épées, lancers de haches, etc.

La rue sera fermée à la circulation toute la journée.