Châteauroux : la scène d'Equinoxe se refait une beauté

La scène nationale Equinoxe à Châteauroux va mettre à profit l'été pour lancer des travaux conséquents : le remplacement de la scène, qui n'avait pas été changée depuis l'ouverture de la salle dans les années 90. "Pendant près de trente ans, le plateau a subi des charges énormes, détaille Léo Bergeault, qui deviendra le mois prochain le nouveau directeur technique d'Equinoxe. On a amené ici des chevaux de trait, des pelleteuses, sans parler des innombrables danseurs, comédiens et circassiens qui y ont joué. Ces impacts ont fait bouger la structure, donc on a tout démonté pour repartir à zéro".

Des déplacements facilités sous la scène

En ce début de semaine, la salle de spectacle est méconnaissable. Dans les gradins, les fauteuils ont été bâchés. A la place de la scène, il n'y a plus qu'un grand trou. La forêt de piliers qui étayait le plancher a disparu, les dalles de hêtre qui la recouvraient aussi. Reste à remonter une structure similaire. La différence sera surtout sensible sous la scène, explique Marc Mirgaine, qui travaille à Equinoxe depuis le début : "On avait un plateau de 400 mètres carrés avec des plaques d'1,20m sur 1,20m soutenues par des poutres métalliques tous les 1,20m. On était gênés dans nos déplacements. Après les travaux, on pourra circuler plus facilement et stocker du matériel grâce à l'installation d'un monte-charge. Les comédiens, eux, pourront aisément passer de cour à jardin". La fin des travaux est prévue à la fin de l'été, au plus tard fin septembre, pour permettre la présentation de la nouvelle saison d'Equinoxe, prévue le 23.

Sarah Tuchscherer a visité le chantier Copier

Cette étape de la vie d'Equinoxe ravive en tout cas les souvenirs de ceux qui y travaillent. D'après le directeur, Jérôme Montchal, l'ancienne scène a accueilli plus de 1.500 spectacles : "elle a été foulée par les plus grands noms. Ce qui est marrant c'est qu'en enlevant les lames du parquet, on retrouve des morceaux de spectacles, des confettis ou des petits morceaux de décor, c'est l'occasion de se rappeler de bons moments".