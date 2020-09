Châteauroux : la scène nationale Equinoxe s'attend à une saison difficile

Equinoxe organise ce vendredi 18 septembre à 20 heures sa soirée de présentation pour la saison à venir. Musique, théâtre, danse, humour : le programme concocté par l'ensemble de l'équipe de la scène nationale à Châteauroux est très alléchant. "On propose de la diversité. À Châteauroux, on se doit de proposer un éventail assez complet. De la danse, toutes sortes de musiques, du cirque, du théâtre. C'est une saison forte faite pour tout le monde", se réjouit Jérôme Montchal, directeur d'Equinoxe, invité de France Bleu Berry.

Faisons des spectacles, montrons ce que la France a de beau à montrer

Mais le contexte sanitaire et économique est particulier. "Oui, il y a un engouement mais il y a aussi clairement une peur de cette pandémie", estime Jérôme Montchal. Tout est donc fait pour rassurer les spectateurs, avec des règles sanitaires plus drastiques que les préconisations. "On fait comme si on était une zone rouge. Outre le port du masque obligatoire, il y a un siège de distance entre chaque groupe. Ça fait environ 600 spectateurs au maximum, on peut se le permettre parce qu'on est une grande salle", précise Jérôme Montchal.

ÉCOUTEZ - Jérôme Montchal, directeur de la scène nationale Equinoxe à Châteauroux Copier

Un exercice 2021 probablement déficitaire pour Equinoxe

Le retour à la normale n'est donc pas pour tout de suite. "C'est une passe très difficile pour les métiers de la culture et de l’événementiel. Ils sont en très grand danger. Ce vendredi soir, la salle Equinoxe sera illuminée en rouge pour mettre un focus sur nos professions mises à mal et pas considérées comme prioritaires. On ne l'est pas si on considère que vivre c'est manger, travailler et se déplacer. Mais je pense que c'est un peu plus que ça", ajoute Jérôme Montchal.

Étant une scène nationale, Equinoxe bénéficie du soutien financier de la ville de Châteauroux, du département de l'Indre, de la région Centre-Val de Loire et de l'Etat. "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour nous, on est solide", indique le directeur. Malgré tout, cela n'empêche pas l'existence de difficultés. "Nous avons de mauvaises prévisions pour 2021. On sera vraisemblablement en déficit. On pense qu'on aura 40 à 50% de nos recettes de billetterie", conclut Jérôme Montchal.