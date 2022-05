Châteauroux : le championnat de France de foot des pompiers, entre détente et compétition

Écartons d'entrée une petite déception berrichonne : les SDIS de l'Indre et du Cher ne jouent pas dans l'élite du foot des pompiers, et ne participent pas à ce championnat. Mais avec vingt départements et plus de 400 pompiers, professionnels ou volontaires, le spectacle reste prenant.

"Ça permet de sortir de ce que l'on fait toute l'année"

Pendant trois jours, la seule urgence à traiter pour ces pompiers, c'est celle de bien serrer le marquage d'un adversaire, ou de ne pas perdre le ballon. "Je crois que le mot de fête convient bien pour cet événement" sourit Christophe Brossard, président de l'Association de Football des Sapeurs-Pompiers. "On retrouve les copains, et ça permet de sortir de ce que l'on fait toute l'année" appuie Suliman, pompier dans les Yvelines. "Lorsque l'on joue au foot, on pense pas au reste."

Christophe Brossard, président de l'Association de Football des Sapeurs Pompiers de France Copier

Un sélectionneur aux aguets

Sur les terrains du Centre Technique Régional, vingt équipes s'affrontent, réparties en quatre groupes de cinq, lors de match de 2x 20 minutes. Si l'ambiance est détendue, l'esprit de compétition n'est pas loin. Et pour cause : Thomas Reynier, sélectionneur de l'équipe de France des Sapeurs-Pompiers, veille. De terrains en terrains, celui qui est pompier dans le Vaucluse observe de près les prestations des joueurs. Son équipe ambitionne de participer au Jeux Mondiaux Police/Pompiers 2023 qui se dérouleront à Winnipeg, au Canada.

"J'ai déjà un groupe de 47 joueurs, l'idée est de l'étoffer, pour monter à une cinquantaine" confie l'entraîneur. Pourquoi autant ? "Étant donné le statut de certains, qui sont pompiers bénévoles, il faut qu'ils posent des congés. Il faut donc avoir un groupe assez étoffé pour participer."

Christophe Brossard et Thomas Reynier avec la réplique du trophée de la coupe du monde, prêtée par la Fédération Française de Football. © Radio France - Xavier Ponroy

Au bord des pelouses, Thomas Reynier a l'œil pour les dribbles, mais aussi pour le comportement : "On se base toujours sur l'état d'esprit de sapeur-pompier avant l'état d'esprit d'un footballeur 'classique'. On se base vraiment sur nos valeurs humaines, de courage et de dévouement au quotidien".

Valeurs communes entre un vestiaire et une caserne

Qui de mieux placé que Frédéric Mendy pour évoquer les points communs entre un vestiaire de football et une caserne ? L'ancien défenseur aux plus de 300 matchs en professionnel avec notamment Bastia et Montpellier entre les années 90 et 2000, est devenu pompier volontaire après sa carrière. Il est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe des pompiers de l'Hérault. "Oui, il y a des valeurs commune d'entraide et de solidarité, qui sont les mêmes que j'ai connues comme joueur. Sauf que chez les pompiers... il y a le courage et le dévouement (rires). Disons que nous, on prend moins de risques quand on joue (sourire)."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



