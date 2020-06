Châteauroux : le cinéma l'Apollo s'offre une belle avant-première pour la réouverture des salles obscures

Réouverture des cinémas en ce lundi 22 juin après plus de trois mois de fermeture. Une reprise avec un protocole à respecter, un peu plus léger que ce que beaucoup de gérants de salles craignaient. Le masque est par exemple facultatif, il faut simplement respecter la distanciation entre spectateurs dès les caisses, et espacer les gens, ou les groupes d'un siège. Ce qui veut dire par exemple que si vous venez en couple vous pouvez vous asseoir ensemble.

"L'un des grands films de l'été présenté à Châteauroux pour la réouverture des cinémas"

Pour marquer le coup et fêter cette reprise, l'Apollo accueillera Grégory Magne pour une avant-première son film "Les parfums" à 20h. L'histoire d'une femme interprétée par Emmanuelle Devos qui conçoit des parfums, qui est très inaccessible, et de son chauffeur, d'une condition beaucoup plus modeste, on ne va pas vous en dire plus. Une immense fierté pour le programmateur Camille Girard. "Beaucoup de cinémas en France ont décidé de reprendre sur la pointe des pieds, nous on a voulu faire un événement. _On est extrêmement fier parce que c'est l'un des grands films de l'été et il vient le présenter pour la réouverture des cinémas ici à l'Apollo, on est gâtés à Châteauroux_." La séance a donc lieu à 20h ce soir, et sera suivie d'échanges avec le réalisateur, les places sont à vendre sur place toute la journée.